El Huawei Mate 30 tiene elementos del Mate 30 Pro, pero no llega a ser un tope de gama para poder mantener el precio bajo. Aún así, como todos los terminales de Huawei ahora, no llega los servicios de Google.

El Huawei Mate 30 es la entrada del buque insignia chino, junto con su hermano mayor el Huawei Mate 30 Pro.

Si vas detrás de lo último y lo mejor de Huawei, pero no quieres gastarlo todo en el Mate 30 Pro, el Mate 30 tiene muchas de sus características (y más pantalla) a un precio inferior.

De todas formas, antes de continuar, es importante saber que, debido a las tensiones entre China y EEUU, la prohibición a Huawei ha forzado que la serie Mate 30 no tenga acceso a las aplicaciones y servicios de Google.

Esto significa que ninguna de las apps de Google vendrá precargada en el Mate 30, y que no tendrás acceso a la Play Store en el terminal, usando en su lugar la propia tienda de Huawei, con aplicaciones que no llegan a la suela del zapato de las de Google.

Es incierto aún si podrás descargar alguna aplicación de Google mediante otros métodos, pero mantendremos actualizado este análisis con la información que vaya saliendo.

Aquí tienes nuestro análisis del Huawei P30 Pro.

Fecha de lanzamiento y precio del Huawei Mate 30

El precio del Huawei Mate 30 es de 799€, con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Aunque sabemos que el Mate 30 estará disponible en algunos mercado europeos, Huawei todavía tiene que desvelar qué países recibirán el dispositivo, y puede que no llegue ni siquiera a Reino Unido. La compañía cree que la ausencia de las apps de Google limitará su venta.

Si estás en EEUU todo apunta a que el Huawei Mate 30 no estará disponible. Aunque Huawei haya anunciado que venderá el Mate Pro en Australia, parece que no tiene planes de hacerlo en Norteamérica. De momento no se han dado más detalles al respecto.

La fecha de lanzamiento del Huawei Mate 30 en España fue el 18 de noviembre de 2019.

Diseño y pantalla del Huawei Mate 30

El diseño del Huawei Mate 30 es un paso adelante del Mate 20, pero no trae nada particularmente nuevo.

A diferencia del Mate 30 Pro con su elegante estilo curvo a los lados, el Mate 30 no se siente innovador en diseño.

La mayor mejora reside en su parte trasera, con la cámara sobresaliendo en forma circular (en vez de cuadrada, como en el Mate 20). Un gran número de fabricantes han optado por esta configuración redondeada en la cámara, como hemos visto en el Nokia 7.2, Moto G7 y en el OnePlus 7T

Este bulto en forma de cámara con el diseño en anillo está incrustado en el cristal trasero del Huawei, que dice ser antihuellas, aunque seguimos pensando que las atrae más que otra cosa.

Imagen 1 de 2 Imagen 2 de 2

Las teclas de encendido y volumen están en el lado derecho del Mate 30, en un sitio relativamente fácil de llegar. También es resistente al agua y al polvo con IP68.

El frontal del dispositivo está dominado por la pantalla, con un pequeño (pero no el que más) notch en la parte superior.

Cámaras del Huawei Mate 30

Debemos de probarlas a fondo, pero parece que el configuración trasera del Huawei Mate 30 es muy sólida.

Lleva un ultra gran angular de 16MP f/2.2, un super sensor gran angular de 40MP f/1.8, un teleobjetivo de 8MP f/2.4 y un láser que hace asistente de enfoque.

Hemos probado un poco la cámara, y en condiciones de buena luz parece trabajar muy bien. No es tan buena como la del Mate 30 Pro, que lleva otro sensor de 40MP ultra gran angular, pero es buena.

La cámara frontal es de 24MP, y no la hemos podido probar todavía, y está en el notch de la parte superior de la pantalla. Pondremos las cámaras del Mate 30 a funcionar durante nuestro análisis en profundidad.

Rendimiento y especificaciones del Huawei Mate 30

El Huawei Mate 30 Pro lleva el último software, el Android 10, y viene con su propia capa de personalización llamada EMUI 10.

Está lleno de potencia, tiene el último chip de la compañía, el Kirin 990, y viene preparado con 8GB de RAM, que debería ser suficiente para que el dispositivo pueda con todo lo que le eches.

La versión estándar viene con 4G, pero también hay un modelo preparado para el 5G, que tampoco sabemos si estará disponible en todos los mercados.

Huawei ha incluido una batería de 4200mAh en el Mate 30, y la compañía cree que nos podrá durar todo un día con una carga completa.

Primeras conclusiones

Muchas características del Huawei mate 30 le hacen ser de los mejores smartphones de 2019, pero el software nos echa para atrás, con la ausencia de las Google apps haciendo difícil su recomendación.