El Google Pixel 6 es un teléfono emocionante que podría competir con los buques insignia más caros, pero todavía no sabemos lo suficiente sobre su chip Tensor diseñado por Google para asegurarlo. El Pixel 6 toma una nueva y atrevida dirección en el diseño, las cámaras y el software con Android 12, y estamos ansiosos por probarlo a fondo y realizar nuestro análisis en profundidad.

Google Pixel 6 se está preparando para ser la mayor actualización de la línea de móviles de Google en años, y aunque aún no hemos tenido el dispositivo en nuestras manos mucho tiempo, ya estamos viendo señales positivas.

Sobre el papel, el Pixel 6 es un dispositivo más premium que sus predecesores, con un diseño más elegante y cámaras más potentes. En particular, junto con el más caro Pixel 6 Pro, incluye el nuevo chip Tensor de Google, el primer procesador construido por la compañía, pero aún no podemos hablar sobre el rendimiento del teléfono, al menos hasta que lo probemos más a fondo.

Aunque aún no sabemos cómo funciona el Pixel 6 comparado con otros smartphones, sabemos que tiene 8GB de RAM, 128GB o 256GB de almacenamiento y una batería de 4.612mAh, todas ellas especificaciones acordes con su precio. La pantalla OLED Full HD (2400 x 1080) de 6.4 pulgadas es más grande que las pantallas de la mayoría de los buques insignia y, con una frecuencia de actualización de 90Hz, ofrece una navegación más fluida que los teléfonos que alcanzan un máximo de 60Hz, aunque 90Hz es realmente el mínimo que esperamos ver hoy en día en un teléfono del nivel del Pixel 6.

Son las cámaras de este teléfono las que probablemente sean lo que más entusiasme más a muchos fans del Pixel, ya que Google finalmente nos ofrece sensores de megapíxeles más altos, dignos de su excelente software fotográfico.

Las dos cámaras traseras son un disparador principal de 50MP y una cámara ultra angular de 12MP con un campo de visión de 114 grados. No hemos tenido tiempo de probarlas, pero tenemos ganas de ver las fotos tan nítidas que deben hacer, y la capacidad de capturar imágenes a resoluciones enormes.

El teléfono es el primero que se lanza con Android 12 listo para usar, y tiene muchas funciones nuevas para descubrir.

Encabezando la lista tenemos el nuevo ajuste de la paleta de colores Material You, que sincroniza los widgets y los iconos de la interfaz de usuario para que coincidan con el tema de color elegido. Eso es solo la superficie de la actualización, y debido a que Google aún no las ha hecho oficiales, hay algunas funciones de Android 12 que solo están disponibles para el Pixel 6 con tecnología Tensor y el Google Pixel 6 Pro.

Sí, el Pixel 6 se lanzará con un hermano mayor, pero una pantalla más grande y una mayor capacidad de batería de 5.000mAh no son las únicas cosas que distinguen al Pixel 6 Pro. Su pantalla OLED de 6.7 pulgadas tiene resolución QHD Plus (3120 x 1440) y frecuencia de actualización de 120Hz, y tiene mejores especificaciones, con 12GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento. También incluye una cámara trasera extra: un teleobjetivo de periscopio con zoom óptico de hasta 4x.

El Pixel 6 Pro es notablemente más caro que el Pixel 6 estándar, pero ambos incluyen el esperado chip Tensor; estamos deseando probar ambos teléfonos a fondo y contarte si las funciones adicionales del Pro realmente valen ese precio más alto. De momento, aquí está nuestro primer vistazo al Google Pixel 6.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: precio y fecha de lanzamiento

El Google Pixel 6 se presentó el 19 de octubre junto con el Google Pixel 6 Pro, y ambos tienen una fecha de lanzamiento global fijada el 25 de octubre.

El precio de Google Pixel 6 comienza en 599 dólares con 128 GB de almacenamiento. De momento, el Pixel 6 no tiene fecha prevista para su lanzamiento en España, pero en Alemania se podrá adquirir por 649€. El Pixel 6 tiene un precio notablemente inferior a otros teléfonos en el extremo inferior del espectro insignia: con el iPhone 13 y el Samsung Galaxy S21 superando por mucho esa etiqueta de precio.

Incluso el Google Pixel 6 Pro, que comienza en 899$ con 128GB, está por debajo del precio de otros buques insignia más grandes: el Samsung Galaxy S21 Plus o iPhone 13 Pro Max. En comparación, los dos nuevos teléfonos de Google parecen gangas, pero no lo sabremos con seguridad hasta que hayamos tenido la oportunidad de revisar ambos teléfonos más a fondo.

El Pixel 6 está disponible en tres colores, aunque si quieres el modelo con almacenamiento de 256GB, solo podrás elegir entre Stormy Black (gris / negro) y Sorta Seafoam (azul / verde); el Kinda Coral (rosa / rojo) solo estará disponible con 128GB de almacenamiento.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: diseño

El Google Pixel 6 tiene una nueva apariencia que se desveló oficialmente meses antes del lanzamiento de los teléfonos, puede que para preparar al público para el rediseño radical en comparación con el Google Pixel 5 de aspecto más genérico, que tenía una parte trasera de un solo color con un sutil sensor de huellas dactilares y un bloque de cámara cuadrado.

El nuevo Pixel 6, por otro lado, tiene una parte posterior de dos tonos de color, dividida por un bloque de cámaras horizontal que se extiende a lo ancho del teléfono. Es una elección de diseño atrevida, sin duda, y hay tantas comparaciones de chiste con Geordi LaForge de Star Trek como preguntas sobre cómo encajará una funda alrededor del bloque de cámara de ancho completo.

Google ofrece una funda de silicona para el Pixel 6 que tiene protectores adicionales por encima y por debajo del espacio para la cámara para garantizar que el vidrio no se raye contra la superficie en la que coloques el móvil. Aun así, no confiamos en que pueda sobrevivir a una caída, y no estamos seguros de si el cristal es el mismo Gorilla Glass Victus que protege la parte frontal del teléfono.

Con o sin la funda, el Pixel 6 quedará inclinado al apoyarlo sobre un escritorio (especialmente si el teléfono no está en un estuche) pues el bloque de cámaras sobresale haciendo que se incline como una rampa.

Sin embargo, a diferencia de las gamas Pixel 5, iPhone 13 y Galaxy S21, la barra de cámara de ancho completo en el Pixel 6 hace que el teléfono no se balancee cuando tocas la pantalla mientras está apoyado. Las últimas gamas de Apple y Samsung continúan teniendo sus cámaras fijadas en una esquina, lo que crea una posición de desequilibrio cuando los teléfonos se colocan sobre una superficie plana.

Puede parecer un punto menor, pero es una característica positiva para nosotros, aunque el diseño general puede resultar más decisivo para los compradores al tomar una decisión entre los distintos móviles.

(Image credit: Future)

Otra cosa que influye en el bloque de cámaras es el peso del Pixel 6. Con 207g, es más pesado que el iPhone 13 y 13 Pro, y también que el Galaxy S21 y S21 Plus. En mano te darás cuenta de que el Pixel 6 pesa más en la parte superior y requiere un agarre firme al sujetarlo con una mano para asegurarte de que no se te cae. El desequilibrio de peso y el bloque de cámaras que sobresalen de la parte posterior hacen que el teléfono sea menos esbelto que otros teléfonos, y es posible que cueste más sacarlo de un bolsillo o bolso, y podría engancharse al salir.

Si bien el Pixel 6 tiene una parte posterior de cristal en lugar del metal que envuelve la parte posterior y los lados del Pixel 5, el nuevo teléfono tiene un acabado mate parecido en su marco de metal, con material de calidad. Tanto las teclas de encendido como las de volumen se encuentran en el borde derecho del teléfono, y esta última se encuentra relativamente bien situada. El botón de encendido será poco accesible para aquellos con manos más pequeñas, pero tampoco es una ubicación terrible. La resistencia al agua y al polvo IP68 significa que el Pixel 6 debería poder sobrevivir a un viaje a la playa o a un chapuzón accidental en el baño.

En general, el Google Pixel 6 no es tan redondeado como los teléfonos de las series Pixel 4 y Pixel 5, con bordes más rectos y esquinas menos suaves que dan como resultado un aspecto que no es del todo diferente al Sony Xperia 1 III.

El mayor peso y el diseño diferente ayudan a crear la estética más madura que aparentemente busca Google con el Pixel 6, ayudándolo a que parezca un verdadero contendiente premium. No tiene entrada para auriculares, lo que mantiene al Pixel 6 en línea con el Pixel 5 y el Pixel 4 anterior. Si eres un fan de los auriculares de cable, tendrás que cruzar los dedos para que un posible Pixel 6a llegue con entrada de 3,5mm, ya que Google, hasta la fecha, ha mantenido esta conexión para sus teléfonos de la serie "a", que son más baratos.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: pantalla

Con una pantalla OLED de 6.4 pulgadas, Google Pixel 6 tiene la pantalla más grande jamás vista en un teléfono Pixel, con la excepción del Pixel 6 Pro con su pantalla de 6.7 pulgadas, superando incluso al Google Pixel 4 XL de 6.3 pulgadas del 2019.

Google ha equipado sus últimos teléfonos con las pantallas más grandes de su historia, y el Pixel 6 viene con una resolución Full HD+ de 2400 x 1080 (no QHD) que equivale a 441 píxeles por pulgada. Eso está a la par con otros teléfonos en su nivel de precio (e incluso con algunas opciones más caras como el Samsung Galaxy S21). También hay un modo de brillo alto, una relación de contraste 1.000.000:1 y compatibilidad con HDR.

La gran actualización de la pantalla del Pixel 6 es su tamaño, pero también es bueno tener la frecuencia de actualización más rápida. Es una pantalla de 90Hz, lo que debería hacer que la navegación por la interfaz de usuario y los sitios web sea más fluida, algo más que pondremos a prueba para nuestro análisis completo y detallado de Google Pixel 6.

Las pantallas de 90Hz son más comunes en los smartphones en estos días; el Pixel 6 Pro tiene una pantalla de 120Hz, al igual que el Galaxy S21 y otros buques insignia, pero el precio del Pixel 6 es más bajo que muchos de sus rivales de 120Hz, y 90Hz, lo que probablemente sea suficiente para la mayoría de los usuarios.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: cámaras

Aunque el Pixel 6 no tiene más cámaras que su predecesor (tendrás que ir a por el Pixel 6 Pro si quieres un teleobjetivo), se ha actualizado con cámaras de más megapíxeles.

En su parte trasera, el Pixel 6 tiene un disparador principal de 50MP con un campo de visión de 82 grados y una apertura de f/1.85, y una cámara ultra angular de 12MP con un campo de visión de 114 grados y una apertura de f/2.2.

También hay una cámara frontal de 8MP, en un agujero perforado en la parte superior central de la pantalla, que tiene un campo de visión de 84 grados y una apertura de f/2.0.

Si bien no hay zoom óptico disponible (sí en el modelo Pro), el Pixel 6 viene con "Super Res Zoom" que ofrece zoom digital de 7x.

El zoom digital no es tan bueno como el óptico, ya que recorta la imagen para acercarte artificialmente a la acción, lo que significa que se pierde algo de calidad de imagen. Será interesante ver cómo le va al Super Res Zoom durante nuestras pruebas en profundidad.

Como no hemos tenido la oportunidad de probar las cámaras del teléfono, no podemos decir si han mejorado con respecto a los objetivos del Pixel 5, y eso es algo que tenemos ganas de descubrir ahora que el Pixel 6 tiene su chip Tensor procesando imágenes y ejecutando el ya impresionante software fotográfico de Google.

Hay una larga lista de funciones que queremos probar que aprovechan la potencia del chip, lo que significa que seguramente no llegarán a los teléfonos Pixel más antiguos, como ha sido el caso de los buques insignia anteriores de Google.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: rendimiento y batería

Las especificaciones del Google Pixel 6 son otro gran misterio. ¿Cómo de bueno será el chip Tensor diseñado por Google? ¿Permitirá al teléfono y a Android llegar más alto en cuanto a rendimiento, o el teléfono seguirá siendo parecido a otros con tecnología Snapdragon?

Todavía no hemos tenido suficiente tiempo con el móvil para decirlo con seguridad. Pero las otras especificaciones clave del Pixel 6 son respetables, con 8GB de RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento.

Al menos podemos sentirnos aliviados de que Google probablemente no repita el error de lastrar sus nuevos móviles con una duración de batería inadecuada: el Google Pixel 6 tiene una capacidad de 4.612mAh, frente a los 4.080mAh del Pixel 5 del año pasado, y muy por encima de los escasos 2.800mAh del Pixel 4.

Si bien la batería del Pixel 6 Pro tiene aún más capacidad con sus 5.000mAh, esperamos que el Pixel 6 supere cómodamente un día completo de uso. Google afirma que el teléfono durará hasta 24 horas, que se pueden ampliar a 48 con la ayuda del modo de ahorro de batería extremo. Nos aseguraremos de probarlo en nuestro análisis.

El Pixel 6 admite una carga rápida de hasta 30W, pero aunque hay un cable USB-C a USB-C en la caja, no hay un adaptador, por lo que Google se une a otros fabricantes de teléfonos en la guerra contra la basura electrónica, por lo que necesitas conseguir uno por ti mismo.

Google dice que el Pixel 6 se puede recargar hasta el 30% en 30 minutos cuando se usa el cargador USB-C de 30W de la compañía, aunque es un extra opcional por el que tendrás que pagar.

Sin embargo, no se acerca a la carga más rápida que hemos visto: en la parte superior de nuestra lista está el Xiaomi 11T Pro, que puede cargarse por completo en solo 17 minutos a través de su cargador de 120W. Incluso otros buques insignia de Android con una carga no tan rápida (el Asus ROG 5 admite una carga de 60W y el OnePlus 9 puede alcanzar los 65W) dejarían al Pixel 6 a la altura del betún.

También hay soporte para carga inalámbrica (hasta 21W), lo que te permite colocar el Pixel 6 en una alfombrilla de carga sin la necesidad de buscar un cable, y no es una mala tasa en comparación con las cargas inalámbricas máximas de 10W y 15W típicas de otros móviles.

(Image credit: Future)

Primeras conclusiones

Sin probar el Tensor por nosotros mismos, es imposible saber cuánto ha mejorado el Google Pixel 6 con respecto a su predecesor y cómo se compara con otros teléfonos de primera línea: Google mismo dice que su nuevo smartphone competirá con los teléfonos 'premium', por lo que esperamos eso signifique que el Pixel 6 pueda rivalizar con el Samsung Galaxy S21 al menos.

Sin embargo, dado el precio más bajo del Pixel 6, no estamos seguros de si eso significa que competirá directamente o competirá en términos de relación calidad-precio, con un rendimiento menos impresionante compensado por un precio más bajo.

Aun así, somos optimistas: un error en el pasado de los Pixel fue que el increíble software fotográfico que Google combinó con cámaras muy limitadas, que no pasaban de los 12MP antes del Pixel 6.

Se entendió que el software se había optimizado para aprovechar al máximo estas cámaras de pocos MP, por lo que quizás podamos suponer que el software aquí se ha actualizado para aprovechar la potencia del nuevo chip Tensor. Del mismo modo, tenemos grandes expectativas sobre cómo el procesador diseñado por Google afectará el rendimiento general, el gaming y la experiencia de Android en su conjunto.

Hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre el Pixel 6, pero también hay muchas cosas que ya nos gustan y, dada la disponibilidad limitada de los productos insignia de Google anteriores, esperamos que este teléfono acabe llegando a España lo antes posible.

Tendremos que esperar hasta que hayamos probado el teléfono en profundidad para nuestro análisis completo y ver si podemos recomendarlo, aunque haya que importarlo.

Esta es la mayor actualización de Google de su línea de móviles en años, y estamos emocionados por ver si el Pixel 6 puede cumplir con sus grandes promesas.