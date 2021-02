Análisis: LG V50 ThinQ 5G

Análisis en dos minutos

El LG V50 ThinQ es la entrada de LG en el ecosistema 5G. Ha cogido el LG V40 y lo ha convertido en un dispositivo más potente y con 5G, pero mantiene muchas cosas del anterior sin cambios.

Dentro, sus especificaciones son muy potentes, con un Snapdragon 855, 6GB de RAM y Android 9 Pie de serie. Ponle 128GB de almacenamiento y una microSD que aguante otros 2TB y tendrás todo el espacio del mundo para apps, vídeos, fotos y música.

Este interior está dentro de un gran diseño de cristal y metal que parece moderno y chic hasta que se enciende la pantalla. Aquí es cuando su atractivo estético se ve anticuado, y distingues los marcos por todas partes. Aún así, la pantalla es brillante, nítida y enorme.

Dándole la vuelta al teléfono, las tres cámaras traseras están bajo el cristal y sin abultar. Son versátiles y hacen muy buenas fotos, especialmente los primeros planos con el teleobjetivo, pero no apuntan a quitarle el trono de la fotografía a Huawei o Google.

Por casi 1.000€, es un teléfono caro, aunque el precio se sitúa por debajo de algunos gama alta recientes. Algunos competidores, como el iPhone XS o el Galaxy S10 Plus no tienen conectividad 5G que ofrecer, pero el último tiene un diseño más moderno.

Considerando todo esto, el LG V50 está en una posición difícil. Para aquellos a los que no les importe pagar el alto precio que les da acceso al 5G, el Galaxy S10 5G es la elección suprema. Para los que todavía no quieran dar el salto, les sugerimos esperar a que la infraestructura crezca y los móviles soporten diferentes tecnologías 5G para que sean más baratos.

Mientras tanto, hay topes de gama sin 5G que ofrecen una experiencia de calidad y rendimiento similar con un precio más bajo y mejores diseños.

(Image credit: Future)

Precio

Ya disponible

128GB + 6GB RAM: 899€

Limitado a Vodafone

El LG V50 salió en mayo de 2019, pero no está disponible para todos, debido a la conectividad 5G. No todas las compañías han lanzado sus redes 5G, y el LG V50 solo está disponible para quienes lo han hecho. Sí, podrás comprarlo libre de todas formas, pero no te beneficiarás de él a no ser que vivas en áreas donde hay cobertura 5G.

En España, el LG V50 solo está disponible con Vodafone, aunque todavía le queda mucho para estar extendida en todo el territorio nacional. Como el teléfono no soporte conexiones que no sean 5G, hay un precio detrás de esta tecnología que hace que no tenga sentido comprarlo si no puedes aprovechar lo que ofrece.

El precio también es un problema para lo que ofrece LG. Por 899€, 128GB de almacenamiento y 6GB de RAM se quedan algo cortos cuando el OnePlus 7 Pro ofrece el doble de almacenamiento y 8GB de RAM por 759€. Incluso el Samsung Galaxy S10 ha dado el salto, empezando por 8GB de RAM.

Por supuesto, el LG V50 es un teléfono 5G, pero también es un tope de gama. Sin embargo, parece que LG ha olvidado que la RAM es parte de la ecuación de un tope de gama, al igual que el chip, la pantalla, el diseño y el resto de los detalles.

Es más barato que los 1.099€ del Samsung Galaxy S10 5G, pero ese teléfono viene con el doble de espacio, 2GB más de RAM, un diseño moderno y una cámara trasera extra.

(Image credit: Future)

5G

Hasta 308Mbps en nuestras pruebas

Conectividad 5G en interiores (con Sprint, al menos)

Para cualquiera que quiera estar al frente de la tecnología móvil, el 5G es el siguiente paso, y el LG V50 es uno de los pocos dispositivos que te conectará a ella. El 5G ofrece baja latencia y banda más ancha, así que podrás descargar archivos y contenido más rápido, y estamos seguros de que es capaz.

Pusimos el LG V50 a prueba en numerosos tests de velocidad 5G en la red de Sprint, específicamente en Chicago.

Aquí están los resultados:

Archivo de trabajo de 1.7GB en 1m35s - 17.8MB/s

Stranger Things temporada 3: 2.1GB en 7m15s - 4.8MB/s (con caídas entre episodios)

(con caídas entre episodios) Spider-Man: Into the Spider-Verse: 405MB en 1m07s - 6MB/s

PUBG Mobile: 2.04GB en 2m20s - 14.6MB/s

La maravillosa Señora Maisel T2E1 (mejor calidad): 353MB en 0m22s - 16MB/s

La maravillosa Señora Maisel T2 (mejor calidad): 2.7GB en 3m15s = 13.8MB/s

Aunque los resultados no son tan increíbles como los de las pruebas de velocidad 5G con el Galaxy S10 5G de la conexión mmWave de Verizon, tampoco tuvimos que estar en línea con una torre 5G. De hecho hicimos todas las pruebas en interiores, lejos de una ventana, y seguimos con una conexión 5G estable. Además, después de hacer todas las pruebas, el LG V50 solo se calentó un poco y nunca alcanzando niveles demasiado altos.

También hicimos pruebas de velocidad de conexión simples. Generalmente vimos velocidades de entre 100 y 200Mbps, pero también algunos picos. La prueba dio 279Mbps, con un pico de 308Mbps, y lo conseguimos también en interiores.

Algo importante a tener en cuenta es la compatibilidad 5G. Aunque el LG V50 está disponible solo con Vodafone, es posible que en un futuro no funcione con otras compañías, dado que existen versiones diferentes de 5G y el LG V50 solo soporta la banda sub-6.

Esto es algo preocupante, ya que el futuro del 5G debería aprovechar muchos segmentos diferentes del espectro y, a este precio, queremos que el teléfono esté mejor preparado para el futuro.

(Image credit: Future)

Pantalla

Grande, brillante y maravillosa

El gran notch y los marcos son muy de 2017

El LG V50 tiene un panel OLED de 6.4 pulgadas con resolución QuadHD+ (3120x1440) y 538ppp. Tiene una relación de aspecto de 19.5:9 y un 84,3% de pantalla-cuerpo, y aunque LG la llama 'FullVision', los marcos son demasiado grandes.

La apariencia de la pantalla está totalmente pasada de moda con los agujeros de Samsung para las cámaras marcando tendencia, el escondite de OnePlus y otros diseños que evitan el notch y mucho más los marcos.

Teniendo un notch tan intrusivo, hay algunas opciones para esconderlo. Desafortunadamente, solo se puede hacer de vez en cuando. La mejor es cubriéndolo totalmente con la barra de notificaciones negra pero, en cuanto abrimos una app, se pone del color de la misma. Hangouts la pone en verde y PUM, ahí está el notch en todo su esplendor.

Las esquinas de la pantalla están también redondeadas, lo que a veces corta los vídeos o nos fuerza a reducir su tamaño para dejar de beneficiarnos de toda la pantalla y poder verlo en condiciones.

Hay puntos buenos en la pantalla. Por un lado, la resolución es increíblemente nítida. El teléfono está por defecto en una más baja, y nunca tuvimos la necesidad de subirla. Además está llena de brillo para los días soleados gracias a su ajuste de brillo mejorado. No hay problemas para ver lo que hay en la pantalla.

Vimos una buena parte de Spider-Man: Into the Spider-Verse para ver cómo manejaba los colores del LG V50, y no nos dejó indiferente. La tecnología de pantalla del LG es preciosa. También vimos 'Cosmos's Laundromat' con el HDR activado (no se ha mencionado que soporta HDR estándar, como HDR10) y fue increíble.

Pero estos créditos van simplemente al vídeo en sí mismo y a las capacidades de los paneles OLED. Pusimos un vídeo comparando al LG mano a mano con el OnePlus 5 (que no llega ni a FullHD en Netflix) y se veía igual de bien, gracias al contraste que da el OLED.

(Image credit: Future)

Diseño

Liso, quizá demasiado liso

Cámaras perfectamente situadas bajo el cristal

¡Ey! Hola, jack de auriculares

El LG V50 es un testimonio de cómo LG parece estar quedándose atrás. Muy poco ha cambiado con respecto al LG V40, con una pantalla y un chasis casi idénticos excepto por los 0,5mm más de ancho en el V50. Mide 158.8 x 75.7 x 8.4mm y pesa 183 gramos.

El nuevo teléfono mantiene un botón de encendido en el lado derecho y los de volumen y el asistente de Google a la izquierda. Hay una ranura para SIM a la derecha que también tiene hueco para la microSD.

El lateral del terminal es de metal, mientras que el frontal y la trasera están cubiertos de vidrio. Es Gorilla Glass 5 al frente y 6 en la trasera. Un cambio del LG V40 es que en el V50 las cámaras están protegidas bajo el vidrio trasero, sin protuberancia. La parte posterior es, por lo tanto, una hoja de vidrio lisa con bordes redondeados, y solo interrumpido por el escáner de huellas incrustado y el flash. En la parte superior, encima de las cámaras, hay un logotipo 5G que parpadea, pero lo hace independientemente de cualquier conexión 5G.

Toda esa fluidez no es necesaria para ganar nuestros corazones. Aunque le dé al teléfono una ventaja estética, hace el dispositivo mucho más difícil de agarrar. Se nos ha resbalado varias veces en la playa por llevar en las manos todavía algo de crema. Más de una vez se ha escapado del bolsillo y encima de una mesa lo hemos visto deslizarse lentamente hasta el borde. Al ser tan grande, el diseño elegante hace que un teléfono difícil de coger sea un desafío mucho mayor.

Ahí es donde entra en juego la especificación MIL-STD-810G. Debería resultar bastante resistente a algunos contratiempos menores y, por supuesto, no hemos visto pocos que puedan dañar el teléfono. También tiene una clasificación IP68, por lo que un poco de agua tampoco será un problema.

El LG V50 tiene un puerto USB-C en la parte de abajo, y sigue teniendo el jack de 3.5mm. Incluso aumenta su potencial con un Hi-Fi Quad DAC de 32 bits y soporte para DTS: X 3D Surround. El resultado es una experiencia de sonido increíble no comparable con el Bluetooth, incluso con AptX.

La malla del altavoz también está en la parte inferior, mientras que un auricular extra pequeño está ubicado en el notch sobre la pantalla. Esta experiencia de audio, honestamente, no es tan buena. Aunque LG lo llama 'Boombox Speakers', no son tan fuertes, y cuando los pusimos al máximo, sonaba poco claro. El auricular intenta añadir más sonido, pero es básicamente inútil.

Para las llamadas, ese auricular también causa problemas, porque es tan pequeño y está tan poco centrado que es fácil posicionarlo mal en la oreja.

(Image credit: Future)

Cinco cámaras

Cinco cámaras versátiles

Configuraciones increíbles

Como en el diseño, la cámara del LG V50 no es tan diferente de los teléfonos anteriores. Hay una cámara de 8MP y un gran angular de 5MP en la parte delantera, así como un teleobjetivo de 12MP, gran angular de 16MP y una principal de 12MP en la parte de atrás.

Hacen un total de cinco cámaras y dan una cantidad decente de versatilidad. Pero no es el único teléfono con tantas cámaras, dado que el Huawei P30 Pro y el Samsung Galaxy S10 5G le hacen competencia.

El sensor principal aguanta las funciones clave del LG V50. Es uno con HDR 10 bit, que permite capturar vídeo en 4K HDR10. Aunque puedes grabar en 4K/60fps, algunas funciones están limitadas a 4K/30fps y menos (24fps también es una opción para una sensación de cine). También tiene OIS y EIS, algo de lo que otros carecen.

Con todo, lo que ofrece la cámara del LG V50 es increíble. Las fotos que hacemos son súper nítidas (a veces demasiado, haciendo que los pelos muy iluminados y otros objetos finos parezcan casi luces de neón, y dando a los fondos borrosos un efecto similar al de Van Gogh), y vivas. Los colores resaltan donde tienen que hacerlo, mientras que los tonos naturales de plantas y flores (incluso los más coloridos) se mantienen correctos.

Y, con la habilidad para cambiar entre el gran angular y el teleobjetivo, podemos hacer una gran variedad de fotos. Este último ofrece primeros planos de excelente calidad con un buen efecto de fondo borroso que es más impactante que cualquier efecto bokeh hecho por software. Además, el zoom óptico de 2x incrementado hasta 10x digitalmente puede que no sea tan bonito con ese granulado y el ruido, pero era útil.

Imagen 1 de 17 (Image credit: Future) Imagen 2 de 17 (Image credit: Future) Imagen 3 de 17 Primer plano con el teleobjetivo (Image credit: Future) Imagen 4 de 17 10x zoom (Image credit: Future) Imagen 5 de 17 10x zoom (Image credit: Future) Imagen 6 de 17 Potencial macro con el teleobjetivo (Image credit: Future) Imagen 7 de 17 (Image credit: Future) Imagen 8 de 17 (Image credit: Future) Imagen 9 de 17 No es estético, pero es colorido (Image credit: Future) Imagen 10 de 17 (Image credit: Future) Imagen 11 de 17 (Image credit: Future) Imagen 12 de 17 Primer plano con el teleobjetivo (Image credit: Future) Imagen 13 de 17 (Image credit: Future) Imagen 14 de 17 (Image credit: Future) Imagen 15 de 17 (Image credit: Future) Imagen 16 de 17 (Image credit: Future) Imagen 17 de 17 (Image credit: Future)

Tampoco faltan los trucos de software integrados. Algunos útiles (cámara lenta a 240fps), algunos menos (Pentashot). LG tiene muchas herramientas y filtros de vídeo, Emojis en RA, hacer fotos por gestos o caras, grabar vídeo en modo retrato y controles manuales profesionales.

El teléfono también tiene un modo de Cámara Super Brillante, aunque no mejora drásticamente las fotos oscuras. El mayor problema aquí es que todos los ajustes y herramientas están situados en lugares distintos y no siempre obvios de la app de cámara.

Por ejemplo, pensamos que activar el HDR de la cámara por defecto activaría también el vídeo, pero resulta que estaba en otro apartado en el modo de vídeo manual. No hay nada unificado que te deje cambiarlo todo. Y, con cinco cámaras, no escasean las configuraciones que necesiten ajustarse.

Peor aún, cambiar entre modos de cámara es algo lento, porque tienes que pasar por varios modos antes de llegar al modo de cambio de cámara. Y, si cambiamos de la cámara trasera a la delantera (o viceversa), volverá a ponerse en modo Auto. Si suena demasiado difícil de entender, es porque es realmente difícil.

Si estás menos preocupado por las fotos y quieres jugar más con la realidad aumentada, entonces 'Mi Avatar' y 'Emoji AR' de LG es para ti. Mi Avatar usa tu cara para crear un personaje en 3D que se ve bastante espantoso, en nuestra opinión, maneja mal las barbas (parecía que habíamos pegado algunos pelos sueltos por encima de un lado de nuestro labio superior) y no entiende lo que es la calva. AR Emoji te permite usar el reconocimiento facial de la cámara para controlar la expresión de los emoji 3D, pero los resultados son decepcionantes.

(Image credit: Future)

Rendimiento

Alta gama, pero por debajo de los mejores

Rápido en términos generales

El chip Snapdragon 855 dentro del LG V50 ofrece mucha velocidad. En Geekbench 4, sacó una media de 3.345 en un núcleo y de 10.453 en multi núcleo. Un resultado respetable aunque por debajo de los 10,960 del OnePlus 7 Pro y los 11,002 del Samsung Galaxy S10 Plus. Los 6GB de RAM pueden ser un factor limitante cuando nos ponemos serios con la multitarea, pero para la mayoría de cosas, va genial.

Aunque los resultados del benchmark son algo más bajos que el tope de gama Samsung Galaxy S10 5G (el móvil 5G por excelencia), la diferencia del rendimiento en el mundo real no será fácil de notar.

El LG tiene un sistema de cámara de vapor para el LG V50, y nunca sentimos que el teléfono se pusiera más que tibio cuando le dábamos mucho uso. Así que parece que hace su trabajo muy eficientemente.

La disponibilidad de almacenamiento microSD ofrece mucha flexibilidad para optimizar velocidad. Esto significa que las apps y archivos que necesiten transferencias más rápidas puedan residir en la memoria interna y toda la música y fotos vayan a la microSD.

El sensor de huellas en la parte de atrás es rápido y efectivo. A veces lo pillamos con un lado del dedo, pero se sigue desbloqueando. El reconocimiento facial es algo lento, tardando casi un segundo, pero es más rápido que quitarse un guante o que limpiarse el dedo a mitad de comida.

Para conectividad inalámbrica, el Bluetooth 5.0 ayuda a tener un nivel decente en un futuro, pero donde escatima es en el Wi-Fi, con 802.11ac, cuando Wi-Fi 6 es ya casi un estándar que Samsung lleva incluyendo desde 2019 en sus topes de gama.

(Image credit: Future)

Batería

4,000mAh que duran todo el día

Carga rápida 3.0: 30% en 20 minutos, 85% en 70 minutos

No hay muchas sorpresas en la batería, LG no ha hecho nada especial aquí. El LG V50 tiene una buena mejora frente al LG V40, con una batería de ahora 4.000mAh.

Ha sido más que suficiente para aguantar todo el día. Con la pantalla en su resolución por defecto y el brillo automático, no vemos que la batería baje rápido. Incluso viendo vídeos, aguanta muy bien.

En nuestra prueba de 90 minutos de reproducción de vídeo, lo vimos con el brillo de la pantalla a tope (sin activar el modo de brillo aumentado que tiene el LG V50), y la batería solo bajó un 7%. Mientras está en stand-by, el teléfono también consume algo de batería, pero solo unos pocos puntos porcentuales durante la noche.

También nos dimos cuenta de que el 5G no tiene mucho impacto sobre la batería. Cuando hicimos las pruebas de velocidad, descargando varios gigas de contenido, no vimos demasiada caída en la batería.

Está genial, pero no nos sorprende. No hay una maravilla en cargas tampoco. La carga rápida 3.0 de Qualcomm acelera las cosas, pero no es la Warp Charge de OnePlus (90% en una hora). Vimos que 10 minutos de carga nos daba un 15%, 30 minutos 45% y 70 minutos un 85%.

(Image credit: Future)

Software

Android 9.0 Pie

LG UX 8.0 podría estar mejor configurado para su uso

El Android de LG no es nuestro favorito. No es excesivo para nada, pero tampoco está simplificado o tiene lógica como debiera.

Por defecto, el LG V50 tiene una pantalla de inicio con todas las apps instaladas. No se pueden ocultar en el App Drawer si no las usas regularmente. Tuvimos que navegar en los ajustes para activar esa configuración. Incluso así, el App Drawer no se veía organizado, porque las nuevas apps se iban a la última página incluso si lo ordenábamos por orden alfabético.

El software tiene algunas funciones útiles. Dos toques en el botón de volumen arriba abrirán una pantalla para tomar notas. El mismo proceso con el de abajo abrirá la cámara y hay un atajo para hacer capturas de pantalla con anotaciones en el panel de notificaciones.

Pero, a pesar de las consideraciones lógicas que ha hecho LG con el software, también se ha perdido unas cuantas. Parece muy obvio que cualquier teléfono con una pantalla OLED tenga un tema oscuro incorporado, pero aquí el LG V50 se las arregla para no poner en funcionamiento su IA, sin un tema oscuro a la vista. La tienda de temas tampoco ofrece una manera fácil de encontrar uno de terceros.

La relación de aspecto tan larga de la pantalla grande también dificulta llegar a la parte superior, pero esa es la única forma de bajar la barra de notificaciones. Eso hace que sea una verdadera lucha hacerlo con una sola mano. Y la página que aparece al deslizar el dedo hacia abajo desde el medio no es igual de útil.

Casi lo peor de todo es la configuración del punto de acceso móvil. No hay forma de agregar un punto de acceso móvil a la configuración rápida del panel de notificaciones. En vez de eso, tenemos que ir al menú de configuración y encenderlo cada vez que queramos usarlo. Y, siendo este un dispositivo 5G, puede ser bastante frecuente.

¿Para quién es?

Eres un melómano

La inclusión de un jack de auriculares y el Quad DAC permite que LG V50 destaque en lo que respecta al rendimiento del audio, y el sonido envolvente solo aporta ventajas.

No puedes esperar para tener 5G pero quieres ahorrar

El LG V50 puede conectarte al 5G y no requiere ningún mod engorroso como en el Moto Z4. Y, aunque sigue siendo caro, es un poco más barato que la oferta 5G de Samsung.

No te gusta Samsung

Si realmente quieres el mejor teléfono 5G, pero no eres un gran admirador de Samsung por alguna razón (tal vez nunca lo perdonaste por el viejo bloatware), entonces el LG V50 es la siguiente mejor opción.

¿Para quién no es?

Quieres lo mejor

El LG V50 tiene muchas cosas que ofrecer, pero se queda por detrás de sus competidores en demasiados aspectos. Hay mejores cámaras, diseños más elegantes, opciones más baratas y teléfonos con mayor rendimiento disponibles.

Quieres que ese dinero valga la pena

Debido a que el LG V50 tiene un precio alto y escasea en muchas áreas, no sentimos que esté ofreciendo todo lo que podría ofrecer. Un diseño más moderno habría contribuido en gran medida a que su precio se sintiera justificado.

Quieres un teléfono futurista

El 5G puede parecer el futuro, pero el LG V50 es solo una copia del LG V40 en muchos sentidos. No hay pantalla futurista, cámara emergente, carga inalámbrica inversa o escáner de huellas dactilares en pantalla. Teniendo en cuenta que muchas de esas cosas ya estaban disponibles en 2018, la falta de alguna de ellas solo puede doler en 2019.

Competidores