Una filtración del Samsung Galaxy S24 Ultra podría revelar un polémico cambio de diseño

Una serie de imágenes filtradas del Galaxy S24 Ultra han aparecido recientemente, revelando que el próximo buque insignia de Samsung podría tener una pantalla de bordes planos.

Se trata de un cambio pequeño pero notable, ya que los modelos Ultra, desde el Galaxy S20, han optado por una pantalla ligeramente curvada en el lateral. 9To5Google señala en su cobertura que las curvas pueden hacer que el teléfono parezca más delgado y los biseles más finos. Tener una pantalla curvada tiene algunas desventajas, como que los protectores de pantalla son más difíciles de instalar.

Con esto en mente, nos lleva a creer que Samsung está teniendo en cuenta la reparabilidad a la hora de diseñar el S24 Ultra. Tal vez la empresa quiera facilitar la reparación de pantallas agrietadas. Después de todo, Samsung ha proporcionado a los usuarios un montón de recursos para que puedan reparar sus propios dispositivos. Este cambio de pantalla podría ser una extensión de la actual filosofía de hardware de Samsung.

Dado que el S24 Ultra posiblemente opte por los bordes planos, podría parecer más grueso que el S23 Ultra. Sin embargo, no parece que el dispositivo vaya a ser ni más grande ni más pequeño que la generación anterior. De hecho, ambos podrían tener un aspecto muy similar.

Estructura metálica mejorada

La imagen filtrada de la parte trasera del teléfono presenta un conjunto de cuatro cámaras igual que el modelo anterior, con cada lente alojada en su propio anillo metálico. Hablando de metal, se rumorea que el raíl que se ve en el lateral del S24 Ultra está hecho de titanio. Es difícil decir con seguridad si es titanio. 9To5Google afirma que puede ver huellas dactilares en el marco, lo que, según dice, apunta al material. Es cierto que la grasa de la piel puede manchar el titanio y dejar huellas visibles (o, en algunos casos, alterar el color del metal). Somos un poco escépticos al respecto. Las imágenes filtradas no son de alta resolución. No se pueden ver muchos detalles en ellas, y mucho menos huellas dactilares visibles incluso si se hace un zoom de cerca.

La filtración procede del usuario David Martin en X (la plataforma antes conocida como Twitter). Normalmente, una fuente no contrastada nos haría enarcar las cejas. Pero Ice Universe, un conocido del sector, ha firmado estas imágenes afirmando que son un "Galaxy S24 Ultra real", lo que les da un poco de legitimidad. Aun así, hay que tomarse esta información con cautela. Las cosas siempre pueden cambiar en el último minuto. No se sabe cuándo organizará Samsung su próximo evento Galaxy Unpacked. Sin embargo, un informe del sitio coreano de noticias The Elec afirma que se celebrará el 17 de enero de 2024 en San José, California, cerca de la sede de Apple en Cupertino.

Hasta que lo sepamos con certeza, no dejes de consultar la lista de TechRadar de los mejores teléfonos del 2023.