Una filtración del plegable OnePlus Open nos revela sus cámara - Y tal vez, un sorprendente color

Ha habido un montón de rumores sobre el OnePlus Open en los últimos días, y las filtraciones continúan a medida que nos acercamos a su fecha de lanzamiento el 19 de octubre. Los últimos detalles incluyen un nuevo rumor sobre la cámara trasera y las especificaciones de la pantalla para el próximo plegable.

Esta información la ha compartido el usualmente fiable Digital Chat Station en la red social china Weibo (y compartido por Android Authority), y concretamente, ha dicho que el teléfono plegable va a estar equipado con una cámara principal de 48MP y una cámara periscópica de 64MP con zoom óptico de 3x en la parte posterior.

Aunque la tercera cámara trasera no se menciona en esta filtración, se cree que será un módulo ultra gran angular de 48MP. Rumores anteriores habían sugerido que la cámara de 64MP sería un teleobjetivo y no periscópica, y también se había mencionado anteriormente un zoom óptico de 6 aumentos, por lo que no todos estos rumores sobre la cámara tienen sentido.

El mismo informante dice que el OnePlus Open tendrá una pantalla de resolución 2K, tasa de refresco de 120Hz, con un brillo pico relativamente alto de 2.800 nits. En comparación, la pantalla del Google Pixel Fold solo puede alcanzar un máximo de 1.450 nits.

¿Estará en dorado?

Hay algunos detalles adicionales: la carga por cable podría llegar hasta los 100W, según esta fuente, aunque no se espera carga inalámbrica. De lo que podemos estar seguros, porque OnePlus nos lo ha dicho, es de que el teléfono se lanzará el jueves 19 de octubre.

Mientras tanto, el filtrador Evan Blass ha publicado varias fotos del próximo Oppo Find N3 en un color dorado que no se había revelado antes. Podemos ver la delgadez del marco y también el módulo de cámara de triple lente que se instalará en la parte trasera del plegable.

OPPO Find N3, in gold, in the wild. pic.twitter.com/tFIl9c1o27October 13, 2023 See more

Llegados a este punto, es necesario recordar que OnePlus y Oppo (que son efectivamente la misma compañía) están desarrollando juntos sus teléfonos plegables, aunque se llamará OnePlus Open en algunos mercados (incluyendo Reino Unido y Estados Unidos), y Oppo Find N3 en otros mercados.

Así que, aunque no es seguro que el OnePlus Fold vaya a venderse también en color dorado (teniendo en cuenta que hasta ahora sólo hemos oído hablar de los tonos negro y verde), lo que está claro es que existe la posibilidad.