Estas son las fechas en las que podrían lanzarse la Samsung Galaxy Tab S10 y la Galaxy S24 FE

Parece que Samsung aún no ha terminado con los nuevos dispositivos en 2024: una nueva filtración sugiere que las tablets Samsung Galaxy Tab S10 Plus y Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, junto con el Samsung Galaxy S24 FE, se presentarán el 26 de septiembre.

Según ha descubierto el informante Chun Bhai (según SamMobile), el canal de YouTube de Samsung Vietnam ha publicado un breve clip en el que se hace referencia a otro evento Samsung Unpacked que tendrá lugar hoy, 20 de septiembre de 2024.

Por lo que podemos deducir con la ayuda de Google Translate, todo lo que está ocurriendo hoy, sin embargo, es un anuncio de algo que llegará el jueves 26 de septiembre. Basándonos en rumores anteriores y en la imagen de un dispositivo que vemos en el vídeo, lo más probable es que estemos ante nuevas tablets y un nuevo teléfono de Samsung.

Estos dispositivos ya no son un secreto: en la India, los fans de Samsung ya pueden prerregistrarse para reservar la nueva Galaxy Tab, aunque no se menciona por su nombre y la página no da ningún detalle sobre ella.

Próximamente...

Đón chờ Galaxy AI mới lúc 22:00 giờ, ngà y 26.09.2024 | Samsung - YouTube Watch On

Con la confirmación oficial de que Samsung va a lanzar algo próximamente, no hace falta mucho trabajo detectivesco para averiguar de qué se trata. Las tablets 2024 de Samsung y el Galaxy S24 FE han sido vistos pasando por los procesos reglamentarios necesarios antes de su lanzamiento.

Sin embargo, hay algo diferente con la serie Galaxy Tab este año: parece que no vamos a tener un Galaxy Tab S10 estándar de 11 pulgadas. Así, los usuarios podrán elegir entre la Galaxy Tab S10 Plus de 12,4 pulgadas y la Galaxy Tab S10 Ultra de 14,6 pulgadas.

Puedes hacer muchas cosas con una tablet de casi 15 pulgadas, aunque pierdas algo de portabilidad. No está claro por qué el modelo de 11 pulgadas de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ha sido abandonado este año, pero es posible que los compradores hayan estado prefiriendo los tamaños más grandes.

Por supuesto, te contaremos todas las novedades cuando Samsung las haga oficiales. Si quieres un adelanto, ya hemos visto renders filtrados tanto de los dispositivos Galaxy Tab S10 como del Samsung Galaxy S24 FE.