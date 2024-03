Es posible que al final las funciones de Galaxy AI sí que lleguen al Galaxy S22

Ha finales de enero os informamos de que Samsung no incorporaría las funciones de Galaxy AI a la serie Galaxy S22 debido a las limitaciones del hardware, pero parece que la compañía está revisando su postura sobre la compatibilidad de Galaxy AI.

Inmediatamente después del lanzamiento del Galaxy S24, Samsung nos dijo que iban a "limitar Galaxy AI a los dispositivos de última generación" para "garantizar" que sus "experiencias de IA pudieran ser compatibles con el rendimiento del móvil". En otras palabras, la empresa no podía confirmar en ese momento si el chip Exynos 2200 que llevan los Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ y Samsung Galaxy S22 Ultra podía hacer frente a las exigencias de la inteligencia artificial de Galaxy AI.

Sin embargo, en su intervención en la reunión anual de accionistas de la empresa en Corea (compartido por Naver), el máximo responsable de Samsung, TM Roh, ha insinuado que las funciones de Galaxy AI podrían llegar a teléfonos Galaxy más antiguos, como el Galaxy S22.

Galaxy AI aspira a una "IA híbrida que combine no sólo la IA basada en la nube, sino también la tecnología de IA en el dispositivo, que se ve muy afectada por el rendimiento del hardware", explicó Roh. "Para hacer IA en el propio dispositivo, se necesitan muchos esfuerzos [en dispositivos con limitaciones de hardware] [...] pero se están invirtiendo recursos y esfuerzos [...] Estamos llevando a cabo mucha revisión de los modelos anteriores".

Ya sabemos que un grupo selecto de dispositivos Samsung existentes (incluidos el Galaxy S23, el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5) recibirán funciones de Galaxy AI a través de la inminente actualización One UI 6.1 de la compañía, por lo que "modelos anteriores" en este caso debe referirse necesariamente a la serie Galaxy S22 (y, tal vez, incluso a dispositivos más antiguos todavía).

La función Rodea para buscar potenciada por IA en acción en el Galaxy S24+ (Image credit: Future / Axel Metz)

En realidad, los comentarios de Roh no difieren demasiado de lo que Patrick Chomet, Jefe de Experiencia del Cliente de Samsung, nos dijo en el Galaxy Unpacked 2024: "Estamos aprendiendo, vamos paso a paso. Sabemos que Galaxy AI funciona bien en la serie Galaxy S24 y sabemos que funcionará bien en la serie Galaxy S23. Pero no sabemos cuál será la intensidad de uso de la IA para el cliente medio, y por tanto, cómo afectará esa intensidad a los recursos en el dispositivo y en la nube."

Evidentemente, ahora Samsung sabe mejor cuál es "la intensidad de uso de la IA para el cliente medio" y, por tanto, cómo los "recursos en el dispositivo" de los teléfonos Galaxy más antiguos podrían hacer frente a los retos de este uso.

Relaja las expectativas

El Galaxy S23 FE lleva el mismo chip que el Galaxy S22 (Image credit: Future / Philip Berne)

Por supuesto, Samsung no promete nada sobre la futura compatibilidad del Galaxy S22 con Galaxy AI. Pero como el Galaxy S23 FE (que recibirá las funciones de Galaxy AI en los próximos días) utiliza el mismo chip Exynos 2200 que el buque insignia de Samsung de 2022, hay un pequeño rayo de esperanza.

Dicho esto, aunque Samsung descubra que puede llevar las funciones de Galaxy AI a la serie Galaxy S22, no hay garantías de que lo haga. Es posible que la empresa decida "negar" su software de IA a los teléfonos Galaxy de generaciones anteriores para impulsar las ventas de los mejores teléfonos de Samsung. Y aunque, por razones obvias, este tipo de segmentación artificial del mercado no sentará bien a los propietarios del Galaxy S22, no es muy diferente de lo que hace Apple al limitar su tecnología de cámara ProRaw y ProRes (entre otras funciones relacionadas con la imagen) a los mejores iPhones.