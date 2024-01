No, el Samsung Galaxy S22 no tendrá las funciones de Galaxy AI - te contamos por qué

La serie Samsung Galaxy S24 se lanzó la semana pasada con varias funciones potenciadas por IA, y ahora sabemos que un selecto grupo de dispositivos Samsung existentes (incluidos el Galaxy S23, el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5) se beneficiarán de las actualizaciones de Galaxy AI en los próximos meses. Pero, ¿qué pasa con la línea Samsung Galaxy S22?

El Samsung Galaxy S22, el Samsung Galaxy S22+ y el Samsung Galaxy S22 Ultra tienen menos de dos años, pero según el Jefe de Experiencia del Cliente de Samsung, Patrick Chomet, no se espera que ninguno de los dispositivos de la compañía de 2022 se beneficie de sus funciones de vanguardia Galaxy AI, al menos no a corto plazo.

En declaraciones a TechRadar tras el Galaxy Unpacked 2024, Chomet nos dijo: "En primer lugar, conseguir [estas funciones] en la serie Galaxy S24 ha sido mucho trabajo. Estoy agotado. Y, de hecho, TM Roh [Presidente de la división de móviles de Samsung] quería anunciar [en Unpacked] que podemos dar soporte a los dispositivos Galaxy S23 con Galaxy AI, algo que [haremos ahora] en la primera mitad del año.

"Queremos asegurarnos de que, con el tiempo, nuestras experiencias de IA puedan ser respaldadas por el rendimiento [móvil], lo que lleva a la capacidad de la CPU y la GPU", continuó Chomet. "Así que, por ahora, estamos aprendiendo; vamos paso a paso. Sabemos que Galaxy AI funciona bien en la serie Galaxy S24 y sabemos que funcionará bien en [la serie Galaxy S23]. Pero no sabemos cuál será la intensidad de uso de la IA para el cliente medio ni cómo afectará a los recursos en el dispositivo y en la nube".

Image 1 of 2 Tone Tweak y Generative Edit son algunas de las funciones que debutan con la línea Galaxy S24 (Image credit: Samsung) Tone Tweak y Generative Edit son algunas de las funciones que debutan con la línea Galaxy S24 (Image credit: Samsung)

"En primer lugar, queremos garantizar la calidad y el rendimiento de lo que desplegamos. Luego aprenderemos cómo utiliza la gente [estas funciones] y ajustaremos el rendimiento. Número dos, desplegaremos [Galaxy AI] en un segundo conjunto de dispositivos (específicamente, el S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 y Tab S9) para ver cómo funciona."

Cuando se le sondeó sobre la uniformidad del chip entre el Samsung Galaxy S23 FE y el Samsung Galaxy S22 -ambos teléfonos utilizan el chipset Exynos 2200 propio de Samsung- Chomet reconoció el hecho, pero añadió: "Por ahora, estamos limitando Galaxy AI a los dispositivos de última generación."

Con toda probabilidad, las nuevas funciones Galaxy AI de Samsung se añadirán a esos teléfonos de 2023 antes mencionados (el S23, el S23 FE, el Z Fold 5, etc.) a través de la actualización One UI 6.1. Pero parece que los teléfonos de la línea Galaxy S22 (y anteriores) no recibirán el mismo tratamiento, a pesar de que también pueden optar a una actualización de One UI 6.1.

Chomet tuvo cuidado de utilizar términos como "por ahora" y "paso a paso" al hablar de la futura compatibilidad de Galaxy AI, pero dado que Samsung considera que sus nuevas funciones forman parte de la "experiencia Galaxy insignia", creemos que es poco probable que el Galaxy S22 reciba más atención en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que en 2024 se anunciarán aún más productos Samsung.