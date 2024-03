Los renders filtrados del iPhone 16 Pro nos muestran por primera vez el rumoreado "botón de captura"

Han aparecido en Internet unas imágenes CAD (diseño asistido por ordenador) de lo que supuestamente será el iPhone 16 Pro, y nos permiten hacernos una idea de cómo será el próximo buque insignia de Apple.

Según la web de noticias tecnológicas 91mobiles, el teléfono tendrá un aspecto similar al iPhone 15 Pro, pero con algunas diferencias notables. En primer lugar, el 16 Pro podría ser ligeramente más grande que el modelo actual, con unas dimensiones de 149,6 x 71,4 x 8,4 mm. Las fuentes de la página web afirman que tendrá una pantalla de 6,1 pulgadas. Esto se contradice con informaciones anteriores, ya que se ha afirmado que el móvil tendría una pantalla de 6,3 pulgadas. 91mobiles se inclina más por la pantalla más grande debido a las nuevas dimensiones indicadas y al hecho de que los renders muestran biseles más finos alrededor del cristal.

El mayor cambio encontrado en estas imágenes es la inclusión del rumoreado "botón de captura", que estará situado debajo del botón de encendido, en el lado derecho. El botón de captura, si no todavía no has oído hablar de él, se supone que ayudará a los usuarios a tomar mejores fotografías haciendo el proceso más cómodo; no tendrás que tocar la pantalla para hacerlas.

Las capacidades del botón de captura son un misterio, aunque un informe de enero nos ofreció algunas pistas. Según este, si se pulsa ligeramente el botón de captura, la cámara enfocará, mientras que si se pulsa a fondo, se hará la foto, de forma parecida al botón del obturador de una cámara tradicional.

Manteniendo lo mejor

En la parte trasera, el módulo de cámaras aparentemente mantiene el mismo diseño de tres lentes que tiene el iPhone 15 Pro. Normalmente, esto no sería una noticia importante, pero otro rumor de febrero afirmaba que Apple iba a deshacerse del módulo de cámaras redondeado, sustituyéndolo por uno triangular. Por eso, mucha gente pensó que ese sería el nuevo diseño, sin embargo, parece que Apple va a seguir con la misma estética que hemos tenido hasta ahora.

91mobiles continúa afirmando que "se espera que el iPhone 16 Pro incorpore una cámara de teleobjetivo con tetraprisma 5X". El iPhone 15 Pro Max tiene el mismo tipo de lente y las imágenes que captura son impresionantes. Se desconoce si el 16 Pro tendrá estabilización de imagen óptica, y en esta filtración la tecnología tampoco se menciona. Ahora bien, es de suponer que sí, ya que las capturas con zoom se benefician enormemente de una estabilización robusta. Otras posibles características del iPhone 16 Pro son una cámara ultra gran angular de 48MP y una batería de 3.355mAh.

Apple celebra cada septiembre un gran evento en el que anuncia todos los nuevos modelos de iPhone. En ese evento, dentro de unos seis meses, además de ver la presentación de la nueva gama iPhone 16, esperamos conocer también el iPhone SE de cuarta generación y el Apple Watch X.

Así que habrá que esperar hasta que tengamos información oficial. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a nuestra guía de los mejores iPhone.