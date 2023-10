Apple admite el sobrecalentamiento del iPhone 15 Pro y prepara una solución

Aunque no notamos nada de lo que quejarnos en nuestras primeras impresiones con el iPhone 15 Pro o del iPhone 15 Pro Max, ha habido informes generalizados de que estos terminales se calientan de forma inusual con una frecuencia inusual, un problema que Apple ha admitido ahora.

En una declaración compartida con MacRumors, Apple dice que hay "algunas condiciones" que pueden causar que los terminales se calienten más de lo que deberían: el aumento de la actividad de fondo durante los primeros días después de la configuración, un error no especificado en iOS 17 que está "afectando a algunos usuarios", y ciertas aplicaciones de terceros que están "sobrecargando el sistema".

Las aplicaciones de terceros mencionadas específicamente por Apple son Instagram, Uber y Asphalt 9: Legends, aunque puede haber otras. La buena noticia es que todo esto se puede arreglar con una actualización de software, que ya está en camino.

Los modelos Pro del iPhone 15 llevan en su interior el chip A17 Pro, más rápido, pero según Apple, ni éste ni los materiales de titanio utilizados alrededor de los terminales están contribuyendo al sobrecalentamiento. En otras palabras, se trata de un problema de software más que de hardware.

Urdiendo una solución

Apple dice que está trabajando con los desarrolladores de aplicaciones de terceros para asegurarse de que sus aplicaciones se comportan por sí mismas, mientras que el error de iOS va a ser parcheado en iOS 17.1. Esa actualización está ahora en fase beta, así que no deberíamos tener que esperar mucho más.

Informes anteriores de los que saben habían sugerido que Apple podría tener que acelerar el rendimiento de la A17 Pro con el fin de limitar los casos de sobrecalentamiento, pero eso no va a ser el caso, dice Apple. La compañía también afirma que el sobrecalentamiento no representa un riesgo para la seguridad y que no afectará al rendimiento del teléfono a largo plazo.

Es difícil saber cuántas personas se han encontrado con este problema de sobrecalentamiento: desde luego, no todo el mundo, pero está claro que algunos usuarios lo están notando (o más bien sintiendo cuando ponen los dedos en la parte posterior de su iPhone).

Los primeros usuarios del iPhone 15 también han informado de otros problemas. Un error de configuración que afectaba a los que actualizaban desde otro iPhone se solucionó rápidamente, mientras que los marcos de titanio de los modelos Pro y Pro Max se han decolorado por las huellas dactilares, algo que Apple dice que es sólo temporal.