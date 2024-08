No esperes grandes cambios en las cámaras del Google Pixel 9 Pro Fold según esta filtración

Antes de su rumoreada presentación en el evento Made By Google de la semana que viene (que tendrá lugar el 13 de agosto), se han filtrado detalles sobre las cámaras del Pixel 9 Pro Fold, y no tienen muy mala pinta.

Las filtraciones llegan a través de Camera FV-5 (avistada por 91mobiles) y aparentemente desvelan las especificaciones de las cámaras frontal y trasera principales del próximo plegable. La cámara trasera puede capturar imágenes de 12MP (se supone que con un sensor de 48MP y un pixel-binning -combinación de datos de píxeles en el procesamiento de imágenes- que mejora el aspecto de las tomas) con una amplia apertura de f/1,7 y estabilización óptica de imagen (para eliminar las vibraciones de las fotos y los vídeos).

Si este es el caso, la cámara principal del Pixel 9 Pro Fold sería idéntica a la que vimos en el Pixel Fold original, por lo que se apoyará en sus otras cámaras para una actualización - suponiendo que su configuración de cámara se actualice en absoluto.

Mientras tanto, la cámara frontal principal es aparentemente una cámara de 10MP con una apertura f/2.2. El informe no revela si se trata de la cámara selfie de la cubierta o de la cámara selfie de la pantalla plegable. En cualquier caso, se trata de una mejora, ya que el original contaba con sensores de 9,5 MP y 8 MP respectivamente, aunque está por detrás de la cámara frontal de 10,5 MP del Google Pixel 8.

El Pixel 8 tiene una mejor cámara selfie (Image credit: Peter Hoffmann)

Como ocurre con todas las filtraciones, esta información debe tomarse con cautela -hasta que Google no haga un anuncio oficial no sabremos con certeza cómo serán las especificaciones de este plegable-, pero de momento las cosas no pintan nada mal para el próximo teléfono.

Además de las cámaras, las filtraciones apuntan a que el nuevo plegable tendrá pantallas más grandes, con una exterior de 6,3 pulgadas y una plegable de 8 pulgadas. Es más, esperamos que cuente con especificaciones similares a las que se han rumoreado para el Pixel 9 Pro normal. Por lo tanto, espera un chip Tensor G4 y 16GB de RAM.

Junto con la gama de smartphones Pixel 9, esperamos que se presente un nuevo Pixel Watch 3 y Pixel Buds 2 Pro, aunque tendremos que esperar a ver qué anuncia el 13 de agosto.

