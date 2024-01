Los renders filtrados de Google Pixel 9 Pro muestran un nuevo diseño decepcionante

Cuando Google lanzó el Pixel 6, mostró al mundo un nuevo y sorprendente diseño de teléfono inteligente que no se parecía a ningún otro teléfono. Fue divisivo, pero fue algo que Google mantuvo en gran medida para Pixel 7 y Pixel 8, creando una identidad inconfundible para sus teléfonos.

Sin embargo, ahora, con la línea Google Pixel 9, es posible que veamos ese diseño reemplazado, ya que las primeras versiones filtradas del Google Pixel 9 Pro, compartidas por MySmartPrice en colaboración con el filtrador OnLeaks, muestran un aspecto muy diferente.

Los lados curvos del Google Pixel 8 Pro desaparecieron y fueron reemplazados por lados planos que están más en línea con el iPhone 15 Pro o el Samsung Galaxy S24. Peor aún, el icónico visor de la cámara ha sido modificado y ahora es una isla de cámara un poco más convencional que no se extiende de un lado a otro.

"Convencional" realmente resume este diseño, ya que parece mucho más común y más parecido a otros teléfonos que los últimos Pixel. Aparte de eso, todavía tiene un poco de su propia identidad, ya que la isla de la cámara tiene una forma ligeramente diferente a la de otros teléfonos. Y podría decirse que es hora de que la línea Pixel tenga una actualización de diseño, es solo que el diseño de los modelos actuales es un acto difícil de seguir.

En cualquier caso, esta filtración incluye algunos detalles adicionales, ya que el Pixel 9 Pro aparentemente tiene una pantalla plana de aproximadamente 6,5 pulgadas, lo que lo haría más pequeño que el Pixel 8 Pro de 6,7 pulgadas.

A pesar de eso, el teléfono en su conjunto podría tener aproximadamente el mismo tamaño, y esta filtración dice que será de 162,7 x 76,6 x 8,5mm (aumentando a 12mm en la parte superior de la cámara). El Pixel 8 Pro como referencia mide 162,6 x 76,5 x 8,8mm.

El Pixel 9 Pro también se muestra aquí con una cámara de triple lente, y la forma cuadrada de una de las lentes sugiere que será una lente de periscopio, lo que permitirá un zoom óptico de larga distancia. El Pixel 8 Pro ya tiene un periscopio para zoom de 5x, por lo que puede que no sea diferente aquí.

La filtración también sugiere que una de las cámaras podría tener una apertura variable, pero eso parece ser una especulación basada en el tamaño del sensor, por lo que lo tomaríamos con una pizca de sal.

Aparte de eso, estas representaciones y detalles probablemente sean en su mayoría precisos, ya que si bien aún es temprano para las filtraciones del Pixel 9, la fuente (OnLeaks) tiene un excelente historial, incluso para las filtraciones realmente tempranas.

Probablemente no sabremos con certeza qué tan exacto es esto hasta octubre, ya que es probable que se presenten el Pixel 9 y el Pixel 9 Pro, pero puede esperar muchas más filtraciones y rumores antes de esa fecha.

