Google admite que un error está lastrando algunos teléfonos Pixel: esto es lo que hay que hacer

La actualización a Android 14 no ha ido particularmente bien para algunos usuarios, especialmente aquellos que tienen varios perfiles configurados en sus teléfonos Pixel, y Google ha reconocido oficialmente el problema, prometiendo una solución está en camino.

Informamos sobre el problema hace algunas semanas, cuando parecía estar afectando principalmente a los propietarios del Pixel 6. Los usuarios que tenían más de un perfil de usuario configurado en su teléfono se encontraban con que la actualización a Android 14 bloqueaba sus dispositivos, les impedía acceder al almacenamiento local o causaba otros problemas.

Desde entonces, los usuarios de otros dispositivos Pixel, incluidos el Google Pixel 7 y el Google Pixel Fold, han informado de que también están experimentando problemas (según Ars Technica). Algunos usuarios informan de que en realidad no pueden entrar en sus teléfonos en absoluto, y están atascados en la pantalla de inicio o en un bucle de arranque.

Ahora, un gestor de la comunidad ha acudido a los foros oficiales de ayuda del teléfono Pixel para decir que Google es "consciente de un problema" causado por varios perfiles, incluidos los invitados y los usuarios infantiles (aunque no varias cuentas de Google en el mismo teléfono). Además, los ingenieros "siguen trabajando en soluciones" para solucionar el problema.

¿Qué debes hacer?

Según la publicación del foro, Google ya ha publicado una actualización del sistema de Google Play que debería "ayudar a evitar que este problema se active en dispositivos adicionales". Si puedes acceder a tu dispositivo Pixel, abre Ajustes y dirígete a Seguridad y privacidad, Sistema y actualizaciones y, a continuación, Actualización del sistema de Google Play para comprobar si la tienes.

Al mismo tiempo, el consejo oficial para aquellos que aún no se han visto afectados por este fallo es que eviten configurar usuarios secundarios hasta que se haya publicado una actualización completa de Android 14. Eso nos sugiere que la actualización del sistema de Google Play no es exactamente una garantía de que los usuarios múltiples no causarán problemas en Android 14.

Si ya estás experimentando problemas, y la actualización del sistema de Google Play no los remedia, no hay mucho que puedas hacer excepto esperar. Google dice que una próxima actualización del sistema debería ser suficiente para restaurar el acceso al almacenamiento local sin ninguna pérdida de datos, y que está trabajando en las opciones de recuperación de datos para aquellos que están viendo bucles de arranque.

"Sentimos las molestias que esto ha causado y agradecemos su paciencia", continúa el mensaje del foro, que también dice que habrá más información "tan pronto como esté disponible". No es mucho consuelo para los que no pueden acceder a sus archivos o a sus teléfonos, pero al menos ya se está trabajando en el problema.