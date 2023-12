El Pixel 8 pronto podría combinar dos de sus mejores funciones de cámara con IA

Si has leído nuestro análisis del Google Pixel 8 o del Google Pixel 8 Pro, sabrás que estos móviles vienen con funciones de inteligencia artificial, particularmente para tomar fotografías, y dos de las herramientas de inteligencia artificial más destacadas podrían estar a punto de fusionarse.

Algunas investigaciones en el código de la aplicación Pixel Camera por parte de Android Authority han revelado que la función Best Take se combinará con la función Top Shot en algo nuevo, que por ahora tiene el nombre en clave Fondue Topshot.

Si no sabes a qué me refiero, Best Take es una opción de Pixel 8 y Pixel 8 Pro para fotos de grupo. Si has hecho varias instantáneas de un grupo, crea una imagen compuesta en la que se combina la versión más atractiva de cada rostro (sonriente, ojos abiertos) para ofrecerte el mejor resultado posible.

En cuanto a Top Shot, es una característica más antigua que toma una ráfaga rápida de imágenes antes y después de presionar el botón del obturador, y luego sugiere lo mejor del grupo. En teoría, significa que puedes capturar el momento perfecto, incluso si en realidad no capturaste el momento perfecto.

Fotos de grupo aún mejores

Teniendo en cuenta que "fondue" es el nombre en clave interno de Google para Best Take, y "topshot" es el nombre real de Top Shot, no es necesario ser el mejor detective del mundo para descubrir hacia dónde se dirigirá la aplicación Pixel Camera.

En otras palabras, podrás elegir entre una selección de imágenes iniciales para tu foto de grupo (la parte de Toma superior) y luego elegir qué fotos individuales de las caras que quieres superponer sobre esa imagen.

Significaría que no tendrías que combinar manualmente varias imágenes juntas, como es necesario hacer actualmente para Best Take. El proceso podría incluso estar completamente automatizado, brindándole la opción de un resultado final seleccionado por IA, sin necesidad de realizar ninguna selección manual.

Todo esto es especulación por ahora, por supuesto. Incluso si los ingenieros de Google están pensando en agregar la función, siempre podrían volver a cambiar de opinión. Pero a medida que Google continúa impulsando funciones de inteligencia artificial en sus teléfonos Pixel, es algo a lo que hay que estar atento.