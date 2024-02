El Google Pixel Fold 2 podría llegar con un rediseño radical

So #FutureSquad... Here comes your first comprehensive and detailed look at the massive #Google #PixelFold2 (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)!...😏Once again, on behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/9abIZNOvRl pic.twitter.com/RKPqd0i9XVFebruary 21, 2024