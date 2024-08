El Google Pixel 9 viene con un nuevo módem en su interior: te lo contamos todo

A veces se tarda un tiempo en identificar y confirmar todas y cada una de las especificaciones de un nuevo teléfono, y ese es el caso de los teléfonos Google Pixel 9 que Google presentó el 13 de agosto, ya que ahora sabemos que cuentan con una importante actualización del módem en su interior.

Según ha descubierto Android Authority a través de pruebas de diagnóstico, el Pixel 9, el Pixel 9 Pro, el Pixel 9 Pro XL y el Pixel 9 Pro Fold vienen con el módem Exynos 5400 en su interior, lo que supone un importante avance con respecto a los modelos anteriores.

Aunque muy pocos de nosotros vamos a comprar un teléfono basándonos en el módem que tiene, el hardware mejorado debería significar un servicio celular más fiable en los teléfonos Pixel 9, así como una mejor eficiencia energética, lo que es una buena noticia en términos de duración de la batería.

También habilita la nueva función de conectividad satelital de emergencia anunciada por Google en su evento a principios de esta semana, y trae consigo velocidades de transferencia de datos más rápidas también. En definitiva, una actualización bastante significativa para los smartphones insignia de Google.

Como el nombre Exynos indica, este módem está fabricado por Samsung y ya se puede encontrar funcionando en la serie Galaxy S24. Samsung describe el módem como «asombrosamente rápido e impresionantemente estable».

Las velocidades dependerán de la señal de móvil o Wi-Fi, pero el Exynos Modem 5400 puede transferir datos a una velocidad de 14,79 Gbps, frente a los 10 Gbps del anterior Exynos Modem 5300.

Al menos deberíamos ver el fin de los problemas de conectividad que han afectado a los modelos Pixel más antiguos, incluidos el Google Pixel 7 y el Google Pixel 8, pero el tiempo dirá cómo funciona el módem en el mundo real.

El siguiente paso es la gama iPhone 16, que se espera que debute en septiembre.

You might also like