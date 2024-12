Espero que esta nueva función del iPhone se convierta en la norma del sector en 2025

Quizá mi secreto a voces favorito en el mundo de la tecnología es que, tarde o temprano, todos los fabricantes de teléfonos copian al iPhone.

Mires donde mires, puedes encontrar empresas que se inspiran de vez en cuando en el gigante de Cupertino, desde el software obviamente inspirado en el iPhone que utilizan los mejores teléfonos OnePlus y Oppo hasta los bordes planos de la serie Pixel 9 de Google, pasando por la infame eliminación del conector de auriculares por parte de Samsung solo tres años después de burlarse de Apple por hacer lo mismo.

Y, sin embargo, a pesar de toda su popularidad, Apple sigue recibiendo muchas críticas por el iPhone. Incluso el iPhone 16 Pro Max de gama más alta es superado en especificaciones y precio por sus competidores Android más cercanos, y Apple ha persistido en equipar sus teléfonos de gama media con tecnología extrañamente anticuada en áreas clave (¿una pantalla de 60Hz en 2024? Por favor...). Pero dicho esto, Apple fabrica dispositivos que funcionan. Es cierto que el progreso es más lento en Cupertino, pero sus innovaciones rara vez decepcionan, y este año ha sido escenario de otro gran ejemplo de este patrón de larga duración.

Como usuario a tiempo completo de Android, creo que el control de la cámara del iPhone 16 es lo más interesante que ha ocurrido en los teléfonos inteligentes desde el escáner de huellas dactilares integrado en la pantalla. Un botón de disparo táctil en un teléfono de 900€ -sin que ello suponga una subida de precio- es una muestra de ingenio.

iPhone 16 (Image credit: Apple)

Aunque solo he podido probar la función brevemente en una tienda de Apple, mi experiencia confirmó esencialmente las cosas que había leído e informado antes de su lanzamiento, y sabía que Camera Control -o alguna forma de él- era algo que querría experimentar por mí mismo.

Por suerte, no tuve que esperar mucho: me encargaron que completara nuestro análisis del Oppo Find X8 Pro, y desde entonces lo he adoptado como mi conductor diario. El ridículo sistema de cámara cuádruple del teléfono se controla mediante el botón rápido, un pseudocontrol de cámara que me alegró ver que había salido de los laboratorios de I+D de Apple.

Aunque puede que nunca lo llegue a ver, estoy pidiendo directamente a los fabricantes de teléfonos Android que copien a Apple en esto.

Tener una forma de acceder rápidamente a la cámara, un botón de disparo fuera de la pantalla y controles de zoom capacitivos en una sola interfaz ha revolucionado mi forma de hacer fotos con el teléfono, aportando fisicidad e intención a la experiencia. Y el botón rápido de Oppo es una versión mejorada del auténtico: el control de cámara es aún más útil, con soporte para una amplia gama de entradas de doble toque que permiten desplazarse por las opciones y acceder a parámetros que van más allá del zoom.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Lo que quiero ver ahora es la consolidación del botón del obturador como un elemento esencial de los smartphones; aunque puede que nunca lo viva, estoy pidiendo directamente a los fabricantes de teléfonos Android que copien a Apple en esto.

Mordiendo la 'Manzana'

Imagínate las posibilidades. Apple fabrica magníficos teléfonos con cámara, pero sus sistemas suelen verse superados por los de sus competidores Android. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S24 Ultra tiene un sistema de cámara increíblemente potente, con una cámara principal de 200 MP y un zoom teleobjetivo de hasta 5 aumentos. Un botón de disparo capacitivo podría ofrecer opciones adicionales a los profesionales y ayudar a los usuarios medios a acceder a más opciones que normalmente se encuentran en los menús en pantalla o, peor aún, en la aplicación de ajustes. Otros teléfonos que me vienen a la mente son el OnePlus 12 (y su próximo sucesor, el OnePlus 13) y el Google Pixel 9 Pro; estos teléfonos representan lo que es posible con la fotografía móvil moderna; un botón de cámara dedicado podría llevarlos aún más lejos.

The Quick Button on the Oppo Find X8 Pro (Image credit: Future / Jamie Richards)

Por supuesto, habrá usuarios que no quieran ningún tipo de botón de disparo, pero tengo la esperanza de poder convencerles con diseños discretos: el botón rápido del Oppo Find X8 Pro está a ras del resto del marco y se puede desactivar completamente en los ajustes.

Por respeto a la originalidad, vale la pena señalar que Apple no fue el primer fabricante de teléfonos en colocar un botón de disparo en uno de sus terminales. Sony lleva años haciéndolo con la moderna gama Xperia, y ya en 2013, el Nokia Lumia 1020 se lanzó con un botón de disparo mecánico. Sin embargo, la indiscutible popularidad de Apple significa que el iPhone 16 está mejor preparado que cualquiera de estos teléfonos para llevar los botones obturadores a la corriente principal. Solo espero que, cuando llegue el momento de inspirarse en el líder, los fabricantes de teléfonos Android se centren en la evolución de hardware más interesante del año.