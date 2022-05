Esto es lo que quiero ver esta semana en el Google IO 2022

Querido Google, quiero que el Google IO 2022 me sorprenda.

Nada de 'Oohhh, ese smartwatch mola un montón' o 'Vaya, un Nest Hub con una pantalla de quita y pon', sino algo como 'el CEO ha saltado en paracaídas y está llegando al escenario'.

¿Puedes hacer algo de eso?

Lo capto, mucho de lo que esperamos del Google IO 2022, el primer evento físico desde 2019, podría describirse brevemente como una brocha metida en pintura color 'mejorar lo que ya existía'. Ninguna predicción del Android 13, el Google Pixel 6a o incluso el Pixel Watch hablaba de un salto increíble en tecnología.

Android mejorará, como lleva haciendo desde hace una década. Tendrá más controles de privacidad, notificaciones y cooperación con otras plataformas de Google como Chrome. Está bien, no pasa nada.

Un nest Hub que me permita caminar solo con la pantalla suena muy útil, sobre todo de cara a automatizar la casa, pero no es algo que no haya visto antes. La mayoría de sistemas de oficina que he visto ya tienen pantallas de quita y pon.

Sí, el Pixel Watch (al menos basándonos en las filtraciones, descuidos o haberlo dejado en la barra de un bar de forma intencionada) puede ser increíble, pero seguirá siendo un smartwatch, a menos que se convierta mágicamente en un smartphone de 6.7 pulgadas.

El factor sorpresa

Sergey Brin desvelando las Google Glass en 2012 (Image credit: Getty Images)

La sorpresa que espero se remonta a tiempos antiguos (en el mundo de la tecnología, hablamos de hace alrededor de 7 años). Nunca olvidaré el momento en que Sergey Brin se lanzó en paracaídas para anunciar las Google Glass (unos paracaidistas profesionales se lanzaron durante el evento y Brin lo hizo unos días más tarde con las gafas puestas). Obviamente, las Google Glass no eran la revolución que esperábamos, pero eran un dispositivo totalmente nuevo que, para ser justos, sigue influenciando el desarrollo de producto de Microsoft, Apple y otros desarrolladores de realidad mixta.

Nadie espera que el actual CEO de Google, Sundar Pichai, salte de un carrito de golf, ni mucho menos de un avión (ni que alguien lo haga en su nombre), pero Pichai no es reacio a hacer algo de ruido.

Inteligencia y tacto

En 2018, Pichai dedicó gran parte de su discurso en el Google IO a su IA de voz, Duplex. Duplex podía mantener conversaciones básicas, como vimos aquel día haciendo pensar a la gente que estaba hablando con verdaderos humanos. Para demostrarlo, Pichai y Duplex pidieron cita en una peluquería. La IA llamó y empezó la conversación diciendo:

'Hola, llamo para pedir cita para cortar el pelo a una mujer, emh... buscaba algo para el... ¿3 de mayo?'

La otra persona al teléfono se paró a revisar la agenda (o eso suponemos) y respondió con un muy humano 'Mmm-hmm.'

Me acuerdo de que había una especie de tira y afloja (humano y máquina) hasta que se pusieron de acuerdo en un día y hora.

Asombrado, recuerdo escribir que ese podría haber sido el momento en el que Google pasó el test de Turing. Como sugirió el científico Alan Turing en los 50, es el momento en que una máquina puede engañar a una persona haciéndole creer que está hablando con un humano al menos el 30% del tiempo.

Sí, ese fue un gran momento para el recuerdo de cualquier IO.

Y fue en el Google IO de 2015 cuando se introdujo el tejido sensible al tacto. Project Jacquard nos mostró chaquetas y camisas que respondían al tacto. En vez de meter la mano en el bolsillo y bajar el volumen de la música con el smartphone, podías pasar la mano por la manga hacia arriba o abajo para bajar o subir el volumen. Poco práctico, pero muy interesante.

La historia es que no quiero ver un Google IO centrado en el día a día. No niego la importancia de Android 13, los wearables como el Pixel Watch o un smartphone más barato como el supuesto Pixel 6a; pero mentiría si dijera que algo de eso podría llamar mi atención.

Dame un par de productos legendarios en los que Google invierta el 20% de su tiempo. Enséñame algo que no haya visto nunca. Arriésgate, sorpréndenos, inspíranos.

Eso es lo que quiero del IO de 2022. Espero que me estés escuchando, Google.