Ya hay fecha de lanzamiento del Oppo Find X3, pero puede que venga con un cambio sorpresa

Tras un tiempo de espera, finalmente conseguimos la confirmación de la fecha de lanzamiento del Oppo Find X3: veremos la presentación de la próxima generación de teléfonos insignia de Oppo el 11 de marzo.

Este evento está programado para ser retransmitido en el canal de YouTube de la compañía (la página ya está activa) y comenzará a las 3:30 am PT / 6:30 am ET / 11:30 am GMT / 10:30 pm ACT. Eso es bastante pronto para algunas zonas horarias, pero es de lógica si tenemos en cuenta que Oppo no vende móviles en los EE. UU..

TechRadar cubrirá el evento de lanzamiento y todo lo que suceda, así que no dejes de visitarnos cuando llegue el día. Pero, ¿qué nos traerá el evento? No lo sabemos con seguridad, pero el anuncio de Oppo insinúa algo que los rumores ya dejaban entrever...

No hay ningún Oppo Find X3

No estamos diciendo que la próxima línea tope gama de Oppo sea un cuento, pero hay filtraciones que han sugerido que no saldrá un teléfono llamado 'Oppo Find X3' tal cual, sino que parece ser que habrá un Find X3 Pro, Find X3 Neo y Find X3 Lite. La serie Find X2 tenía esos tres teléfonos, así como un modelo 'estándar'.

En su anuncio del 'evento de lanzamiento de la serie Find X3', como lo llama Oppo, se refieren al 'smartphone insignia de gama alta de mil millones de colores, el OPPO Find X3 Pro'. Por lo general, cuando una compañía pone nombre a su nueva línea de móviles, lo hace a través del dispositivo titular, que en este caso es el Find X3. En cambio, es curioso el nombre del Find X3 Pro.

De hecho, la mayor parte del anuncio alude a las nuevas características y especificaciones de Oppo Find X3 Pro; los únicos detalles confirmados son los que ya conocíamos, como que incorpora el chip Snapdragon 888 y el nuevo sistema de visualización de gestión de color de ruta completa, que permite que la pantalla sea más precisa en cuanto al color.

Por supuesto, que no mencionen un Oppo Find X3 'estándar' no quiere decir que no vaya a salir, pero cuando se tiene eso en cuenta junto con los rumores ya mencionados, es la información más fiable que tenemos hasta que la empresa lo confirme.

También hemos escuchado que es posible que el Find X3 salga más tarde que sus hermanos y solo se lance en ciertos países asiáticos, como India.

Así que nos aseguraremos de conectar con el lanzamiento de la serie Oppo Find X3 el 11 de marzo para saber con certeza lo que se avecina y, más cerca del evento, verás que damos más cobertura a los teléfonos.