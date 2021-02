Ya está disponible la beta de Android 12, te contamos 9 cambios importantes que llegarán a tu teléfono

Google ha anunciado la disponibilidad de la primera beta oficial de Android 12 en Developer Preview, un programa que pone a disposición de los desarrolladores todo lo que necesitan para probar el sistema operativo, y ajustar las aplicaciones para asegurar su compatibilidad.

Probablemente aún queden meses para el lanzamiento de Android 12 para los usuarios finales (el año pasaron el nuevo sistema salió el 8 de septiembre), pero gracias a esta beta, ya podemos hacernos una idea de los cambios que nos traerá. Por lo que no tendrás que esperar hasta la Google IO 2021 (conferencia anual de desarrolladores realizada por Google) para averiguarlo.

Las características de la beta de Android 12 incluyen imágenes con una apariencia mejor que la que se consigue con JPEG, notificaciones de aplicaciones más rápidas y adaptables, y más medidas de privacidad, o al menos la promesa de ser más transparentes sobre el uso de tus datos. Google también está facilitando la compatibilidad de las aplicaciones en distintos dispositivos, como por ejemplo, teléfonos plegables y tablets Android.

Dave Burke, vicepresidente de ingeniería de Google, ha escrito una publicación sobre los cambios, dividiendo las nuevas características de Android 12 en tres categorías. Hemos enumerado a continuación estos cambios, y además les hemos dado un poco más de profundidad.

Lo primero, cómo conseguir Android 12 y por qué es tan complicado

No se recomienda que los consumidores finales descarguen la versión beta de Android 12. Esta versión está destinada a desarrolladores de aplicaciones de Android con experiencia, según dice Burke: "las compilaciones para desarrolladores no siempre son estables y es posible que no funcionen bien con tus aplicaciones".

Para obtener la vista previa para desarrolladores de Android 12 en tu teléfono, tendrás que descargarlo manualmente en un dispositivo compatible. En este momento, la compatibilidad con Android 12 está limitada a las series Google Pixel 5, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 3 y Pixel 3a.

Según dice Burke: "Puedes flashear una imagen de fábrica en tu dispositivo Pixel, o transferir una imagen OTA a un dispositivo Pixel con Android 11, en cuyo caso no necesitarás desbloquear el gestor de arranque de Android (bootloader) o borrar los datos".

"Sea como sea, una vez que hayas instalado manualmente una compilación de vista previa, obtendrás automáticamente actualizaciones futuras de las vistas previas y versiones beta posteriores".

Esta página dedicada, te explica cómo descargar la versión beta para desarrolladores de Android 12, junto con instrucciones detalladas. Habrá en un futuro también una beta destinada a los usuarios finales, para la que habrá que inscribirse; Google espera abrir las inscripciones cuando esté más cerca la fecha de lanzamiento del producto final.

El top 9 de los cambios que podemos encontrar en la beta de Android 12

1. Formato de imagen AVIF

Android 12 busca deshacerse del formato JPEG y optar por uno que ofrezca una mayor calidad de imagen y una compresión más eficiente. Las fotos en formato AVIF (AV1 Imagen File) comprimidas para tener el mismo tamaño que tienen usando JPEG, no tendrán pérdida de calidad.

2. Transcodificación de medios compatibles

Transcodificar es la conversión directa de un códec a otro. Si bien la mayoría de las aplicaciones de cámara capturan los vídeos usando el formato HEVC, que es más nuevo y consigue una mejor calidad y compresión, las aplicaciones que usen códecs más antiguos podrán transcodificar automáticamente los archivos a AVC, un formato que es ampliamente compatible.

3. Inserción de contenido enriquecido

Al actualizar a Android 12, será más fácil copiar contenido, incluido contenido enriquecido, de una aplicación a otra, gracias a una nueva API unificada (Interfaz de Programación de Aplicaciones) que acepta contenido desde cualquier fuente: portapapeles, teclado o arrastrar y soltar, etc.

4. Efecto de audio de acoplamiento háptico

Las aplicaciones podrán proporcionar retroalimentación háptica acoplada por audio a través del mecanismo de vibración del teléfono. La fuerza y ​​la frecuencia de la vibración se derivan de una sesión de audio, por lo que los desarrolladores podrán, por ejemplo, simular un terreno accidentado en un juego de carreras.

5. Audio multi-canal

Según Burke, Android 12 admitirá la reproducción de MPEG-H en modo de transferencia y descarga, y los mezcladores de audio, remuestreadores y efectos se han optimizado para hasta 24 canales (el máximo anterior era 8).

6. Android 12 funcionará mejor en tablets, teléfonos plegables y televisiones

Hace ya algún tiempo que Google no se preocupa demasiado por el hardware de las tablets, pero al menos, la compañía está haciendo un esfuerzo para que su software funcione en dichos dispositivos, así como en televisores y teléfonos plegables. La promesa de garantizar que las aplicaciones para tablets vayan bien contribuirá en gran medida a rivalizar con el iPad.

7. Mejoras en el modo inmersivo para la navegación por gestos

Google ha simplificado el modo inmersivo para que la navegación por gestos sea más sencilla y consistente. Por ejemplo cuando estás viendo un vídeo, leyendo un libro o jugando. Seguirá protegiendo las aplicaciones frente a gestos accidentales cuando se esté a pantalla completa, pero en todos los demás contextos, la compañía está haciendo cambios para permitir a los usuarios navegar por su teléfono con un simple deslizamiento del dedo.

8. Actualizaciones en la interfaz para las notificaciones

Android 12 actualizará el diseño de las notificaciones para que se vean más modernas. ¿Qué significa esto? En esta primera vista previa para desarrolladores, por ejemplo, se pueden ver nuevos diseños para la biblioteca de aplicaciones y los controles. También están optimizando las transiciones y animaciones en todo el sistema para hacerlas más fluidas.

9. Notificaciones más rápidas y adaptables

Cuando los usuarios interactúan con las notificaciones, algunas aplicaciones responden a los toques de notificación iniciando un componente de la aplicación que finalmente inicia la actividad que el usuario ve e interactúa. Este componente de la aplicación se conoce como "trampolín de notificación".

Android 12 bloqueará estos "trampolines" para que olas notificaciones sean más adaptables, y Google está pidiendo a los desarrolladores que dejen de implementar este método.