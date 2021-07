Xiaomi Mi Mix 4 contará con la peor característica del Mi 11 Ultra

En 2019 dejaron de salir nuevos modelos de la línea de teléfonos Xiaomi Mi Mix, y parecía que ya no habría más lanzamientos de esta gama, pero hay rumores de que el Mi Mix 4 podría llegar pronto, y han aparecido unos renders nuevos que muestran que podría tener el mismo problema que el Mi 11 Ultra.

Compartidas por la página de tecnología MyDrivers (aunque al parecer originados por un usuario de Weibo si nos fijamos en las marcas de agua), estas nuevas imágenes del Mi Mix 4 muestran la apariencia del móvil: no se aprecia cámara selfie, tiene una pantalla plana, cuatro cámaras traseras y una gran pantalla secundaria en la parte posterior. Como no sabemos exactamente de dónde provienen estas imágenes, no vamos a dar por hecho que son reales, pero en caso de serlo, nos dan una buena idea de cómo podría ser este teléfono.

En el Mi Mix 4 no se aprecia cámara frontal; esto podría significar tanto que realmente no tenga, como que Xiaomi equipará el móvil con una cámara bajo pantalla o, lo que nos parece más probable, que las fotos selfie estén destinadas a hacerse con las cámaras traseras ya que podrías verte en esa pantalla secundaria.

El aspecto más destacable de todos es esa pantalla secundaria trasera; una característica que Xiaomi ha mostrado ya en el Mi 11 Ultra. En ese modelo, ese panel extra se usa para encuadrar las fotos selfie, así como para controlar la reproducción de música y las notificaciones.

El Xiaomi Mi Mix 4 probablemente será un móvil de gama media, por lo que muchos se alegrarán de poder tener una característica premium del Mi 11 Ultra en un teléfono más asequible. Pero no es nuestro caso.

El render filtrado del Xiaomi Mi Mix 4 (Image credit: Weibo)

Aprendiendo del Xiaomi Mi 11 Ultra

En el Xiaomi Mi 11 Ultra, la pantalla secundaria de la parte trasera del móvil nos pareció muy problemática. De hecho, para nosotros fue el mayor inconveniente del teléfono cuando lo pusimos a prueba... y la razón principal por lo que no puntuamos mejor al Mi 11 Ultra.

En el Mi 11 Ultra, la pantalla secundaria está alojada en un módulo demasiado abultado, que sobresale bastante del cuerpo del dispositivo (y que también cuenta con las tres lentes traseras). Este gran bulto hace realmente difícil el manejo del móvil, y no se puede colocar de forma plana sobre ninguna superficie... además, apenas cabe en un bolsillo y encima la protuberancia impide que las fundas puedan proteger el teléfono del todo.

Por si fuera poco, nos pareció que era muy fácil tocar accidentalmente esa pantalla secundaria y por lo tanto cambiar de canción sin tener intención de hacerlo.

Hay que tener en cuenta que el Mi 11 Ultra es un teléfono muy caro, y eso en parte es culpa de esa pantallita extra, que además como decimos no nos gustó precisamente.

Si el Xiaomi Mi Mix 4 finalmente incluye la misma característica, y encontramos los mismos inconvenientes que con el Mi 11 Ultra, sería una pena, ya que ya no tendría ni siquiera la escusa de ser la primera implementación.

Claro que con actualizaciones de software la pantalla secundaria podría convertirse en una característica muy útil, pero lo cierto es que aunque Xiaomi ha prometido estas actualizaciones, todavía estamos esperando a que las lancen. Sí que ha habido actualizaciones, pero muy pequeñas. Por lo tanto, esperamos que no, pero creemos que es muy probable que la pantalla secundaria del Mi Mix 4 tenga los mismos problemas.

Por último, hay que recordar que todo esto se basa en unas imágenes de origen sin confirmar del Mi Mix 4, por lo que podría ser que el nuevo móvil no tuviera la pantalla trasera secundaria.