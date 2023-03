Willow ha sido cancelada por Disney+ tras una temporada

Willow, una gran serie de fantasía de Disney+, ha sido cancelada tras una temporada.

Según ha informado Deadline (opens in new tab), la serie de Disney+ ha sido cancelada sin contemplaciones, dejando a sus fans devastados por el hecho de que la franquicia de culto no continuará más allá de sus ocho episodios.

Lucasfilm y Disney no han explicado por qué Willow ha sido abandonada después de una sola temporada. Sin embargo, Disney se está apretando el cinturón de la producción y Lucasfilm reevaluando su producción de películas y series de televisión (la filial de Disney ya ha archivado una serie de películas previstas de Star Wars) parece que Willow es simplemente una víctima de los planes de los estudios para frenar el gasto y racionalizar su mapa de contenidos.

La serie de televisión Willow fue la continuación en la pequeña pantalla de la película de fantasía de 1988 del mismo nombre, que con los años se ha convertido en un clásico de culto. La secuela, que contó con el regreso de Warwick Davis en el papel del hechicero Nelwyn, retomaba la historia 20 años después de la película original, y en ella seis insólitos héroes se disponían a buscar la ayuda de Willow para salvar el mundo una vez más.

Willow fue un éxito infravalorado tras su estreno en Disney+, y la serie obtuvo un 83% de aprobación en la web de crítica Rotten Tomatoes (opens in new tab). Sin embargo, a pesar de su popularidad entre un sector de fans y de la crítica, no ha hecho lo suficiente para ganarse una segunda temporada en el principal servicio de streaming de Disney. En nuestra opinión, podría haber sido una de las mejores series de Disney+.

La inclusión se cobra otra víctima

Había mucha más historia que contar en Willow en Disney+ (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

Willow no tuvo tanto éxito como otros proyectos televisivos de Lucasfilm, como The Mandalorian o Andor. Su posicionamiento como secuela televisiva de una película de fantasía de nicho no parece haberle ayudado a ganarse a los espectadores más casuales, ni ha cautivado a los fans de la película clásica; y, con el estreno de la serie en noviembre del 2022, es probable que le costara competir con algunas series de Netflix que se estrenaron por las mismas fechas, como las exitosas Wednesday y The Crown temporada 5, y 1899.

Aun así, se merecía algo mejor que ser cancelada tras una temporada. Willow encontró un buen equilibrio entre honrar la película original e insuflar nueva vida a su franquicia, con la expansión de un universo fantásticamente desarrollado. Pero el obvio enfoque de la serie con respecto a la representación LGBT y sáfica, y el tratamiento familiar (aunque con algunos elementos temáticamente oscuros) la posicionaron también como una serie de televisión totalmente inclusiva, algo que las audiencias a nivel global ya están empezando rechazar por hartazgo, máxime cuando queda forzado y dicha inclusión no aporta al desarrollo de los personajes o la trama.

Y no es un caso aislado en estos tiempos, pues circulan rumores (recogidos por Cinamascomics (opens in new tab)) que hablan de la cancelación definitiva de Los Anillos de Poder. No nos jugaríamos un euro de goma porque fuera cierto, pero es comprensible que una gran parte de la audiencia (los fans de Tolkien) sintieran que se estaban omitiendo tramas o elementos importantes en la obra de fantasía, para hacer espacio a personajes cuyos actores reconocen (opens in new tab) que están ahí por una cuestión de visibilidad racial (opens in new tab) y haciendo un activismo en consecuencia (opens in new tab). Tratándose de un mundo fantástico, donde cada especie, pueblo y reino están definidos en los libros de forma meridiana, no parece la mejor idea haber intentado posicionar ciertas etnias como si del mundo real se tratase. Y perder a este sector de la audiencia de cara a la segunda temporada, puede ser un golpe que Prime Video tendrá que prepararse para encajar.

Sin embargo, como otras series y películas de Disney+ han descubierto (así como los desafortunados proyectos que han sido cancelados en Netflix, Prime Video y otras plataformas de streaming), estos aspectos pseudo-buenistas no garantizan la renovación para otra temporada. Basta con echar un vistazo a la popular serie de Netflix 1899 TV, que fue cancelada después de un año, o la reciente cancelación de Three Pines en Prime Video, también después de una temporada.

Disney+ no tiene muchas series de fantasía tradicional en su catálogo. Por supuesto, las series de televisión de algunas de sus mayores franquicias, como Star Wars y Marvel, incursionan en el género fantástico. Otras series con licencia de terceros, como Buffy Cazavampiros, también pueden considerarse fantasía desde ciertos puntos de vista.

Por ello, es una lástima que una de las series fantásticas más diferentes de Disney haya sido desechada tan poco tiempo después de su debut. La franquicia Willow se merecía un mejor tratamiento, separado de tendencias políticas, lo que hubiera evitado que por momentos perdiera interés y calidad, y fuera desechada de esta manera, sobre todo teniendo en cuenta que, aparte de Star Wars e Indiana Jones, Willow es la propiedad de entretenimiento más conocida de Lucasfilm. Esperemos que no pasen otros 35 años antes de que Willow vuelva a la gran o pequeña pantalla.