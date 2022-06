WhatsApp para Windows por fin tiene la función de álbumes automáticos

WhatsApp trabaja continuamente para mejorar la experiencia de los usuarios día a día. Desde esta misma semana, la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta desplegó la funcionalidad de cambio de datos de Android a iOS. Recientemente, se ha revelado que WhatsApp ya está probando la función de álbumes automáticos para la versión web.

Un informe publicado por WABetaInfo (opens in new tab) dice que la función permitirá al usuario agrupar fotos y vídeos que hayan sido compartidos consecutivamente con otros usuarios. Aunque la característica no es nueva, ya que la hemos visto que en los móviles Android y iPhones de Apple, estará disponible en la aplicación de Windows por primera vez. Aunque aún no está clara su disponibilidad en la versión web.

Podemos decir que la característica funciona perfectamente cuando se trata de organizar todos los archivos compartidos en un chat en particular, y viene especialmente bien si compartes archivos regularmente. La función aterrizó justo antes del despliegue de la función de reacciones para los mensajes en la aplicación de WhatsApp para Windows.

Por ahora, la función de reacción a los mensajes solo está disponible para los smartphones, y no es tan genial como lo que podemos ver en Instagram. Por ejemplo, en WhatsApp solo se puede reaccionar con seis emojis, pero en el caso de Instagram, se pueden utilizar todos y cada uno de los emojis disponibles para reaccionar a los mensajes.

(Image credit: WhatsApp)

¿Hay más novedades?

Aparte de lo que le va a llegar ahora en cuanto a características, la aplicación de WhatsApp para Windows ya tiene la función de que las fotos se puedan ver una sola vez. Podemos decir que Meta está trabajando duro para mantener la aplicación de Windows actualizada respecto a las aplicaciones de Android e iOS de la plataforma.

En el futuro, podemos ver que la aplicación de WhatsApp para Windows recibirá más funciones de las aplicaciones de Android e iOS para mejorar la experiencia del usuario.