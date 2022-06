Amazon Prime Day 2022: la fecha exacta ha sido anunciada, y queda menos de un mes

Amazon ha confirmado oficialmente las fechas en las que celebrará el Prime Day 2022, y queda muy poco para este evento de rebajas que dura dos días.

El Amazon Prime Day 2022 (opens in new tab) tendrá lugar el martes 12 y el miércoles 13 de julio. Esto supone un pequeño cambio respecto a años anteriores, ya que normalmente el evento se celebra lunes y martes, pero este año comienza en el segundo día de la semana y no el primero. Por otro lado, es más a principios de mes que en años anteriores, aunque cabe señalar que el año pasado lo celebraron en junio, aunque eso no es lo habitual.

Sea como sea, ya queda nada para que empecemos a ver miles de ofertas en la plataforma, por lo que podrás ahorrar dinero independientemente de lo que busques; desde portátiles, TVs, móviles y consolas, hasta ropa, artículos del hogar y mucho más.

Por supuesto, aquí en TechRadar haremos los deberes por ti, y en los dos días que dura el evento estaremos a tope buscando las mejores ofertas para ti. Tendremos artículos específicos, organizados por categorías de producto, para que puedas encontrar los mejores descuentos según lo que busques.

Las rebajas comienzan a las 00:00 del 12 de julio.

El Prime Day está diseñado para las personas que están suscritas a Amazon Prime (opens in new tab), aunque es posible que haya algunos descuentos en otro productos y puedas aprovecharlos aunque no seas miembro de la plataforma. Pero lo cierto, es que la mayoría de ofertas son exclusivas para los que tengan Amazon Prime.

Por suerte, Amazon ofrece una práctica prueba gratuita de 30 días (opens in new tab) para su servicio Prime para los nuevos suscriptores. Eso significa que si te suscribes hoy mismo, podrás disfrutar de este evento de rebajas, y simplemente, si no quieres pagar por la suscripción, la podrás cancelar antes de que pase un mes, cuando el Prime Day ya haya pasado, y no pagarás ni una sola cuota.

Ya sabes que la suscripción a Amazon Prime te ofrece mucho; además de poder ahorrar durante el Prime Day, podrás beneficiarte de los envíos rápidos y gratuitos, ver las películas y series de Amazon Prime Video (opens in new tab), aprovechar todo lo que te ofrece Prime Gaming (opens in new tab), y mucho más.

Amazon Prime Day 2022: qué ofertas esperamos ver

(Image credit: Amazon)

Respecto a qué ofertas esperamos ver en el Prime Day, que en los últimos años ha sido algo parecido al Black Friday y al Cyber Monday (opens in new tab), los descuentos más impresionantes los encontrarás en los productos propios de Amazon. Esto significa que si quieres dispositivos de domótica Echo, un libro electrónico Kindle, dispositivos de seguridad Ring, o cualquier producto propio de la plataforma, entonces el Prime Day es el mejor momento del año para comprártelos, ya que te costarán menos que nunca.

Por otro lado, también esperamos ver, aunque sea en menor medida, buenos descuentos en productos más caros de grandes marcas como Apple, Samsung, LG, Nintendo y Sony, lo que quiere decir que habrá ofertas muy jugosas en cosas como portátiles, televisiones, consolas y smartwatches. Eso sí, suelen agotarse rápidamente, por lo que te recomendamos que estés bien atento.

Por lo general, todas las ofertas del Prime Day están activas ambos días del evento, es decir, tanto el 12 como el 13 de julio en este caso, pero a veces Amazon ofrece descuentos "flash" por tiempo limitado y con existencias limitadas.

Como hemos comentado al principio, desde aquí en TechRadar estaremos rastreando las ofertas en tiempo real y actualizando nuestros artículos del Prime Day para que no te pierdas ninguna oferta y puedas enterarte lo antes posible para que las puedas aprovechar si quieres, y no llegues tarde cuando ya se haya vendido todas las unidades.