WhatsApp para Android recibe algunos cambios sutiles pero muy útiles

WhatsApp está introduciendo unos pequeños cambios en su aplicación para Android, aunque no cabe duda de que se trata de incorporaciones muy útiles (aunque una de ellas esté todavía en fase beta).

Los retoques que llegan con la última versión de lanzamiento del cliente para Android incluyen la posibilidad de añadir pies de foto al compartir un documento a través de WhatsApp, como informa WABetaInfo (opens in new tab).

Además, se ha ampliado el número de fotos y vídeos que se pueden enviar a la vez en una conversación. Anteriormente, el límite era de 30 archivos multimedia, pero ahora es de 100 (esperamos que por fin sea suficiente para todos).

Otro cambio en la versión de lanzamiento de la aplicación para Android es que ahora los usuarios pueden tener nombres de grupo más largos (hasta 100 caracteres en total), y una descripción del grupo que informe a la gente de para qué sirve el grupo.

En cuanto al cambio que aún está en fase beta, tiene que ver con una función ya existente, los mensajes que desaparecen (que, como su nombre indica, desaparecen tras un periodo de tiempo determinado si se selecciona esta opción). Como ha descubierto también WABetaInfo (opens in new tab), la nueva versión beta de Android cuenta con una función de Conservar Mensajes, que permite guardar determinados Mensajes desaparecidos (en lugar de todo el chat) para consultarlos más adelante.

Mejoras prácticas y sencillas

Todos estos son retoques muy convenientes para WhatsApp en Android. Entre otras cosas, significa que ya no tienes que hacer una captura de pantalla mensajes que desaparecen (una característica un tanto controvertida) para mantener el seguimiento de estos. Pero recuerda que esta función aún está en fase beta y que, por lo que parece, se está implementando por fases en la vista previa, ya que no todos los usuarios que la están probando ven la opción de Consevar Mensajes. Sin embargo, no hay garantía de que una función beta se incluya en la versión final.

También es muy útil poder adjuntar pies de foto a los documentos, lo que permite proporcionar un poco de información sobre el archivo que se comparte. En cuanto a las nuevas funciones que han llegado con la versión de lanzamiento de WhatsApp para Android, todavía se están desplegando entre los usuarios, por lo que es posible que no las tengas ahora, pero pronto aparecerán.

Fuente: Android Police