Ver la TV en tu Xbox One está a punto de volverse mucho más difícil

Si todavía usas la Xbox One como intermediario entre tu decodificador y la TV, Microsoft tiene malas noticias para ti: pronto, ya no podrás ver listas de TV dentro de OneGuide.

La noticia proviene de una nueva publicación original en el blog Xbox Wire, la cual menciona que, aunque todavía podrás utilizar cualquier dispositivo conectado al puerto HDMI en la parte posterior de la Xbox One, ya no verás listas de canales o información sobre programas de TV en ninguno de los canales de televisión, programas o películas que aparecen en pantalla.

¿Y qué supone todo esto? Bueno, pues si tienes un decodificador por cable conectado a tu Xbox One, Xbox One S o Xbox One X, es posible tengas que ejecutarlo directamente en la TV a partir de ahora.

La buena noticia es que Microsoft dejará un margen de dos meses antes de suspender, en gran parte, la función Xbox OneGuide, así que no tendrás que preocuparte por esto hasta mayo de este mismo año.

¿Ha sido la Xbox alguna vez el centro de tu sala de estar?

No fue hace mucho tiempo cuando Don Mattrick, el entonces presidente de Interactive Entertainment Business de Microsoft, prometió que la Xbox One se convertiría en el centro de entretenimiento de tu salón.

En el evento de presentación (de bastante mala reputación, todo hay que decirlo) de la Xbox One, Mattrick aseguró que al conectar tu decodificador a la Xbox se abriría un mundo completamente nuevo de entretenimiento gracias a funciones como Snap y Kinect. Para llevar a cabo todo esto, Mattrick avisó de que la consola necesitaría tener siempre una conexión firme a Internet, lo cual realmente molestó a cientos de jugadores que solo pedían una actualización básica de la Xbox 360.

La Xbox Series X continuó implementando algunas de las ideas de Mattrick (como por ejemplo el hecho de que los juegos descargados requieran que estés conectado a Internet para asegurarse de que eres el propietario real) y algunas, como la perfecta integración del sistema de música, se convirtieron en partes clave de la PS4 y la PS5.

Sin embargo, desafortunadamente, la intención de Microsoft de llegar a convertir la consola en el centro de todos los medios, no funcionó como quería, y al final Microsoft encontró nuevos servicios, como Xbox Game Pass, así como compatibilidad con versiones anteriores, todo para mostrar a los jugadores que Xbox One era más que solo una caja de TV que gira entorno a deportes.

Aunque OneGuide permanecerá después de la nueva actualización, la aplicación será una pequeña parte de lo que era antes; algo así como un recordatorio de que Microsoft llegó a pensar una vez que la Xbox One podría convertirse en el centro de control de tu sala de estar, hasta que falló y, sin embargo, se convirtió en algo mejor.