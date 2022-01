Una actualización de Windows 11 traerá soporte para las apps de Android

Microsoft ha detallado los próximos grandes pasos de Windows 11, e incluyen apps de Android en el sistema operativo el mes que viene, aunque todavía están en desarrollo.

Panos Panay, jefe de producto de Microsoft, dio todos los detalles en un post, explicando en primer lugar que habría una previa pública de las aplicaciones de Android en febrero.

Si has estado siguiendo los progresos de Windows 11, el soporte para las apps nativas en Windows 11 llegó a los Windows Insiders de EEUU en octubre de 2021. Que ahora sea pública significa que llegará a una versión de Windows 11, pero hay unos puntos flacos que evidencian su estado, todavía como beta.

Panay también destacó varias mejoras en la barra de tareas, incluyendo un 'mutear llamada o desmutearla, compartir ventana más fácilmente y llevar el tiempo a la barra de tareas', y de hecho esto último ya lo hemos visto en nuestros análisis.

Finalmente, Panay mencionó dos aplicaciones clave que han sido rediseñadas: el bloc de notas y el reproductor de Windows Media, así que veremos su debut en la versión terminada de Windows 11.

El jefe de producto también reveló que, con Windows, ahora existen 1.4 billones de dispositivos en todo el mundo, y Microsoft 'ha visto una fuerte demanda y preferencia por Windows 11', con los usuarios aceptando la actualización cuando se les fue ofrecida, doblando la tasa de actualización de Windows 10.

Panay también observó que 'Windows 11 tiene las puntuaciones de calidad y satisfacción de producto más altas que jamás hayamos visto en ningún otro Windows'.

Más vale tarde que nunca

Las aplicaciones de Android han sido uno de los grandes puntos de Windows 11, pero no llegaron con su lanzamiento (de hecho, al no aparecer en las siguientes fases previas, se dio por sentado que finalmente no llegarían). Más vale tarde que nunca, y sigue llamando la atención poder tener aplicaciones de Android en el escritorio de Windows 11, incluso aunque estén limitadas a las de la Amazon App Store (a través de Microsoft Store).

El siguiente gran paso, obviamente, no son solo las apps de Android, sino los juegos de la Google Play Store, que llegarán en forma de app para Windows 10 y Windows 11 en algún punto de este año. La idea es poder cambiar entre tu móvil y tu ordenador sin problemas, y poder jugar así en distintas plataformas. Mola, ¿eh?

También son buenas noticias que las aplicaciones principales de Windows sufran un cambio de diseño, y ya hemos visto el bloc de notas con el diseño de Fluent Design y la compatibilidad con el modo oscuro, así que la aplicación ahora parece mucho más adecuada para el nuevo sistema operativo.

Sin duda, esperamos que más aplicaciones predeterminadas de Windows 11 se beneficien de un cambio de diseño a medida que avanza el año, aunque este enfoque gradual se suma a la sensación general de que Windows 11 se lanzó como un trabajo todavía sin terminar.