Un nuevo smartwatch de Sony Xperia podría estar de camino, pero no te emociones demasiado

El último smartwatch de Sony llegó en 2014, y teniendo en cuanta los avances que han habido desde entonces, es probable que estos relojes inteligentes de la marca pertenezcan ahora a los museos de antiguedades en vez de a las muñecas de los clientes. Sin embargo, tras siete años, puede que veamos un nuevo smartwatch de la compañía de tecnología japonesa.

El famosos filtrador ZACKBUKS publicó a través de la red social china 'Weibo' la noticia de que Wena, una submarca de Sony, empezó a formar parte de la división móvil de la compañía en abril de 2021 y que, como resultado, "puede existir un futuro linaje entre Xperia y Wena ". Es decir, puede que pronto veamos una colaboración entre Wena y la marca Xperia.

Wena trabaja en tecnología wearable para Sony, pero no fabrica smartwatches, sino que simplemente diseña correas inteligentes para relojes estándar. No obstante, si de verdad se ha fusionado con la división móvil de la compañía, ya que de momento Sony no ha confirmado ni desmentido este informe, esto sugiere que podríamos ver futuros smartwatches de la compañía, en concreto de la marca Xperia (y además sería el primero).

Los rumores apuntan a que este sería un smartwatch con Wear OS (el Smartwatch 3 de Sony en 2014 funcionaba con Android Wear, el cual fue el predecesor de Wear OS), pero todavía no hay nada confirmado.

¿Deberíamos emocionarnos?

Si eres fan de Sony, es posible que te hayas hecho ilusiones con todos estos informes sobre que la compañía está lista para volver al juego de los wearables, ya que sus propuestas anteriores fueron bien recibidas. Pero probablemente deberías coger toda esta información con pinzas.

En primer lugar, aunque ZACKBUKS cuenta con una buena reputación, lo cierto es que ningún filtrador tiene un historial perfecto, y además el lenguaje coloquial utilizado en la publicación de Weibo sugiere que la noticia no es tan segura.

En segundo lugar, incluso si supiéramos con certeza que Sony está trabajando en un 'SmartWatch 4' o un 'Sony Xperia Watch', los nuevos dispositivos no aparecen de la noche a la mañana: la empresa tendría que dedicar mucho tiempo a la fase de desarrollo. Debemos tener en cuenta que, en estos momentos, existen siete años de innovaciones en smartwatches y la compañía debe ponerse al día, así que podría pasar mucho tiempo hasta que veamos un nuevo reloj de esta marca.

Incluso si vamos más allá y suponemos que Sony anuncia su nuevo smartwatch para dentro de poco, no hay garantía de que este dispositivo vaya a ser bueno.

Los esfuerzos de Sony, en general y especialmente en los últimos años, se han centrado en el area de entretenimiento. Sus smartphones de la marca Xperia cuentan con una gran potencia de procesamiento para juegos, pantallas de buena calidad para ver películas y otro tipo contenido multimedia, y altavoces maravillosos. Sin embargo, los dispositivos de la compañía resultan menos impresionantes en otras áreas, como es el caso respecto a las cámaras y la duración de la batería.

De modo que si los smartwatches estuvieran destinados al entretenimiento, tendría sentido que Sony quisiera diseñar uno, pero no es el caso: la mayoría de dispositivos con tecnología wearable se centran en la salud y el estado físico, un área en la que Sony no tiene demasiada experiencia.

Habiendo tan poca información al respecto, no tiene mucho sentido indagar más sobre esto, pero estaremos atentos a futuros rumores sobre el supuesto 'Sony Xperia Watch' y por supuesto, os mantendremos siempre informados.

Vía NoteBookCheck