El Apple Watch 7 y su medición de glucosa se dejan ver por parte de la propia Apple

Ha habido muchos rumores sobre la medición de glucosa como nueva función en el Apple Watch 7, y ahora va cobrando forma, después de que Apple la haya mencionado en una de sus encuestas habituales.

Según ha visto 9to5Mac, la encuesta pregunta a los usuarios sobre varias apps que tienen instaladas para hábitos alimenticios, medicación y niveles de glucosa en sangre. Esta implicación de Apple demuestra que se están pensando en añadir un monitor de azúcar en sangre a su smartwatch en el futuro.

Otras preguntas eran de funciones de salud dentro del Apple Watch: podómetro, anillos de actividad, recordatorios de levantarse y todo eso... y con cuánta frecuencia se usaban. Luego el cuestionario te preguntaba por aplicaciones de terceros para echar un vistazo a estos datos.

Encuentra el mejor smartwatch para tu iPhone

Estas encuestas no son nuevas, pero a veces dan pistas sobre lo que Apple planea para sus futuros productos. Eliminar el cargador en el iPhone 12 fue un movimiento que se sacó previamente de una de estas encuestas, por ejemplo.

Espera y verás

El seguimiento de la salud y el ejercicio son uno de los mayores puntos de venta del Apple Watch, y tiene sentido que Apple pretendiera ampliar esas capacidades. Monitorizar el azúcar en sangre sería una función muy útil, especialmente para los diabéticos (y aquellos que la tengan pero no se les haya diagnosticado).

Lo último que hemos escuchado es que la medición de glucosa se baraja para el Apple Watch 7 y el Samsung Galaxy Watch 4, así que va a ser interesante ver cuál de estos gigantes tecnológicos consigue poner antes la función en un smartwatch.

Esto es mucho más importante que un simple podómetro: un monitor fiable para algo tan importante como la glucosa en sangre requiere de una aprobación estricta, que haría el proceso de llevarla a los usuarios algo más lento.

Con eso en la cabeza, creemos un rumor reciente de que esta medición de los niveles de azúcar en sangre sería una función que no veremos hasta el Apple Watch 8 en 2022. No lo sabremos seguro hasta que Apple no lo desvele oficialmente, pero ayuda saber que al menos está en camino.