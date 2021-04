Un nuevo juego de Resident Evil en VR podría ser desvelado esta semana

Un nuevo título de Resident Evil en VR podría estar en proceso para los cascos de realidad virtual Oculus, y mejor aún, puede que se anuncie durante la próxima exhibición de Resident Evil, prevista para hoy: 15 de abril.

Los rumores sobre un nuevo título de Resident Evil orientado a la realidad virtual empezaron a partir de la enorme filtración de datos de Capcom el año pasado, donde se sugirió que se estaba trabajando en una versión de realidad virtual de Resident Evil 4 para los dispositivos Oculus Quest, cuyo lanzamiento estaría programado para mayo de 2021.

Ahora puede que esos rumores se hagan realidad. Así como han señalado los usuarios de Resetera, el director de contenido de Oculus, Chris Pruett, retuiteó el anuncio de Capcom sobre la presentación de Resident Evil del 15 de abril, lo cual significa de alguna manera que la compañía de realidad virtual podría estar dispuesta a revelar algo junto a los desarrolladores.

El Mal Virtual

Si estos rumores sobre una versión de realidad virtual de Resident Evil 4 resultan ser ciertos, en cualquier caso, no sería la primera vez que esta serie de videojuegos se acerca a un mundo de realidad virtual. Resident Evil 7 ya fue habilitado para ser compatible con la PlayStation VR en 2017, convirtiéndose así en una especie de aplicación excelente para el dispositivo.

Sin embargo, es cierto que en el caso de Resident Evil 4, en concreto, resulta extraño que se ajuste a una versión de realidad virtual. El Resident Evil 7 se desarrolló desde cero para incorporar la perspectiva en primera persona y, por lo tanto, poder encajar de forma natural en un entorno de realidad virtual, pero el Resident Evil 4 presenta en todo momento un ángulo de cámara por encima del hombro de los personajes. De modo que esto podría entorpecer el efecto de realidad virtual cuando los usuarios se sumerjan en el juego a través de los cascos de Oculus Quest.

Será interesante averiguar si Resident Evil 4 está siendo modificado para incorporar la perspectiva en primera persona o si adaptará un enfoque similar al soporte de realidad virtual que se encuentra en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A este título se podía jugar con los cascos Labo VR de Nintendo (¿los recuerdas?) mediante una actualización, y esto te permitía controlar la cámara en vez de manejar a Link directamente.

Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿Resident Evil 4 obtendrá realmente algún beneficio del soporte de realidad virtual? Puesto que se trata de un juego antiguo, la calidad del filtro de texturas no es la mejor, lo cual podría suponer un problema de falta de inmersión en el juego, sin embargo esto no desafiaría los modestos gráficos integrados del Oculus Quest 2. El ritmo acelerado de RE4 y las constantes agitaciones de la cámara también podrían desalentar a los jugadores propensos a sufrir mareos por movimiento bruscos.

En conclusión, se trata de una elección bastante peculiar para llevar a cabo una adaptación a la realidad virtual, si es que los rumores son ciertos. Pero dada la experiencia de Oculus en este campo, estamos dispuestos a darles el beneficio de la duda. ¿Quién sabe? Quizás la versión de realidad virtual de Resident Evil 4 podría convertirse en algo que no sabíamos que necesitábamos.