Un ejecutivo de Samsung cree que las gafas de realidad aumentada necesitan algo mejor que pantallas OLED

Un ejecutivo de Samsung Display no cree que las pantallas OLED sean lo suficientemente buenas para las gafas de realidad aumentada, lo que podría ser una mala noticia para Apple si los rumores de que está trabajando en unas gafas de realidad aumentada son ciertos.

En un reciente evento del sector, Kim Min-woo, jefe del grupo Samsung Display, explicó que los mejores dispositivos de realidad virtual (como las Oculus Quest 2) y las gafas de realidad aumentada, como las tan rumoreadas Apple Glasses, requieren pantallas diferentes para adaptarse a sus aplicaciones concretas (según The Elec (opens in new tab)).

Como los dispositivos de realidad aumentada permiten al usuario interactuar con el mundo real que le rodea, sus pantallas deben ser más brillantes. Los píxeles OLED no están retroiluminados, por lo que son más oscuros que los píxeles LED. Por ello, los usuarios que lleven las gafas no podrán ver la pantalla frontal (HUD) en condiciones de mucha luz.

Además de ser más brillantes, como las pantallas OLED necesitarían capas protectoras adicionales para garantizar que el agua y otras partículas no arruinen sus partes orgánicas, tendrían que ser más gruesas y pesadas que los paneles LED fabricados con componentes inorgánicos.

Las pantallas OLED como las utilizadas por el LG C2 no son adecuadas para las gafas de realidad aumentada (Image credit: Lance Ulanoff)

Sin embargo, las afirmaciones de Min-woo podrían ser una novedad para Apple. Aunque Apple no ha confirmado que esté trabajando en unas gafas de realidad aumentada, las filtraciones indican que no solo se están desarrollando las Apple Glasses, o como quiera que se llamen, sino que TSMC, socio desde hace mucho tiempo de los chips del iPhone, está fabricando pantallas OLED muy finas para el dispositivo.

El razonamiento detrás de la supuesta decisión de Apple de optar por las pantallas OLED es que son más eficientes energéticamente que otras pantallas. Esto significaría que sus gafas de realidad aumentada podrían estar equipadas con una batería más ligera (y más pequeña) sin sacrificar demasiado en términos de duración de la batería.

Todas las filtraciones y rumores hay que cogerlos con pinzas, pero si efectivamente Apple está planeando utilizar pantallas OLED en sus gafas, puede que ya tengan algunos defectos a ojos de los ejecutivos de Samsung Display.

OLED vs QLED, ¿cuál es mejor?

El principal punto fuerte de una pantalla OLED es su impresionante contraste. Estas pantallas no tienen retroiluminación, lo que permite que los píxeles alcancen un negro más oscuro que los píxeles de las pantallas LED o QLED. Gracias a ello, el televisor tiene acceso a una gama más amplia de tonos oscuros, lo que significa que puede representar con mayor claridad las escenas oscuras de los programas de televisión y las películas.

En cambio, las pantallas LED o QLED se centran en los colores. Si quieres que tus series, películas y juegos cobren vida con una imagen brillante que te deslumbre con todos los colores del arco iris, lo que necesitas es un gran televisor QLED.

Aunque todavía están en sus primeras etapas como opción para el consumidor, los paneles QD-OLED (que combinan lo mejor de QLED y OLED) podrían ser la solución que necesitan los dispositivos de RA y RV. Lo más probable es que este tipo de pantallas sean demasiado gruesas y caras para producirlas a pequeña escala ahora mismo, pero sus capacidades las convertirían en una excelente opción.

Starburst es un enorme casco de RV con una pantalla 200 veces más brillante que la del Quest 2 (Image credit: Future)

Cuando probamos el prototipo de casco de RV Starburst de Meta, vimos lo inmersivas que podían ser las pantallas con un contraste increíble, y como dispositivos como el Meta Quest Pro insinúan un impulso de toda la industria hacia la realidad mixta (una mezcla de RA y RV) todos los nuevos cascos podrían tener que ser capaces de recrear fielmente el mundo real en todos sus colores.

Tendremos que esperar para ver qué pantallas se convierten en la opción preferida para las gafas de realidad aumentada y realidad virtual. Solo esperamos que fabricantes como Apple no hayan puesto todos los huevos en la cesta equivocada.