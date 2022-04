¿Sueles usar Canva para crear tus diseños? Echa un vistazo a esta nueva plataforma gratuita, que viene pisando muy fuerte

Sticker Mule es una plataforma de diseño gráfico que te permite crear tus propios diseños y hacer pedidos de pegatinas, y muchas cosas más, de forma que te lo envían a casa con tu diseño personalizado.

Ahora, Sticker Mule ha presentado Studio, una herramienta de diseño gratuita que tiene como objetivo hacerle la competencia a la súper popular plataforma Canva. Funciona de forma muy similar: podrás crear tus propios diseños, basándote en múltiples plantillas, y podrás descargarte tus creaciones, o pedir camisetas, folletos, carteles, y muchísimas cosas más, haciendo en este caso la función de imprenta.

Lo importante aquí es que podrás crear tus propios diseños de forma gratuita, aprovechando muchas herramientas útiles. Y eso es precisamente lo que tanto nos gusta de Canva a todos los que lo usamos.

Sticker Mule espera que esta herramienta, creada específicamente para organizaciones con recursos de diseño limitados, pueda convertirse en uno de los mejores editores de fotos para crear gráficos de estilo profesional, sin que la falta de habilidad o la falta de presupuesto supongan un problema.

Studio es la última incorporación al conjunto de otras herramientas gratuitas muy útiles de Sticker Mule, como la que elimina fondos, o la que te permite agrandar una imagen sin que pierda calidad.

Tal y como ha afirmado el CEO de la compañía, Anthony Constantino: "Nuestro objetivo es darle a todo el mundo la oportunidad de diseñar excelentes productos impresos y digitales de manera rápida y sencilla... Studio ayuda a cualquiera a crear hermosos diseños en minutos."

¿Será este el final de la popularidad de Canva?

En los últimos años, el uso de herramientas de diseño sencillas se ha disparado, ya que las empresas buscan atraer visualmente a sus clientes, y mejorar su imagen de marca, sin necesidad de recurrir a programas de nivel profesional (y de pago) como Adobe Photoshop.

Actualmente, la compañía líder en esto es Canva, cuya creciente popularidad ha llevado recientemente al lanzamiento de la primera campaña publicitaria mundial de la empresa tras casi diez años en el negocio.

Canva te ofrece un montón de plantillas y elementos prediseñados, que puedes simplemente arrastrar y soltar al lugar donde lo desees tener en tu diseño, y por supuesto, los puedes personalizar. Esta herramienta ha demostrado ser muy atractiva y popular tanto para empresas como para emprendedores, trabajadores y PYMES.

La nueva herramienta Studio de Sticker Mule funciona de manera muy similar. Desarrollada a lo largo de dos años, esta plataforma online a la que puedes acceder desde tu navegador cuenta con más de 1.000 plantillas personalizables, que permiten a los usuarios diseñar sus propios logotipos, tarjetas de visita, pegatinas, camisetas, envases, invitaciones a eventos y contenidos para las redes sociales, entre otras cosas. Todos los elementos desde las imágenes a los colores y el texto, pueden cambiarse con unos pocos clics.

Si prefieres, también puedes empezar un nuevo diseño dese cero, sin necesidad de basarte en una plantilla. Una vez termines tu creación, podrás descargar el diseño en formato PNG, JPG, PDF o SVG, y de esta manera lo podrás usar para lo que quieras: compartirlo en redes sociales, imprimirlo en casa, o lo que sea.

Como hemos comentado, la herramienta es gratuita, por lo que no estás obligado a hacer un pedido de objetos físicos con tu diseño personalizado, pero la opción sigue existiendo si la deseas aprovechar.

El CEO de la compañía ha asegurado a los usuarios que hay más actualizaciones y mejoras en camino: "Actualmente estamos desarrollando funciones adicionales para hacer de Studio la herramienta de diseño online favorita de los usuarios. La próxima es la posibilidad de compartir los diseños directamente desde la plataforma".

Nota de la editora: Studio de Sticker Mule tiene buena pinta, por lo que he visto hasta ahora pinta bien y es muy similar a Canva. Yo uso Canva desde hace mucho tiempo para mis diseños gráficos y me encanta, aunque lo cierto es que hay algunas cositas que veo que se pueden mejorar. Sea como sea, cuando haya probado más a fondo la nueva herramienta Studio, os contaré qué opino sobre ella exactamente, y con cual de las dos me quedo.

¡Pruébalo por ti mismo! Ambas herramientas son gratuitas: