Spider-Man 3 no contará con Tobey Maguire o Andrew Garfield, según ha confirmado Tom Holland

El actor Tom Holland ha negado en una nueva entrevista que la tercera película, aún sin título, de Spider-Man, cuente con los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield de vuelta en sus respectivos papeles de películas anteriores de Spider-Man.

El actor, que se encuentra promocionando su nueva película ‘Cherry’, de Apple TV Plus, ha negado rotundamente que las dos versiones más adultas de este superhéroe vayan a aparecer en esta película. Lo cierto es que era algo que se esperaba con muchísimas ganas, y más después de que un informe de Collider a finales del año pasado dejase entrever que ese era el plan, incluso parecía que Kirsten Dunst estuviera dispuesta a retomar su papel de MJ Watson de las películas anteriores de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi.

Sin embargo, Holland ha descartado esta opción firmemente.

"No, no, no aparecerán en esta película", dijo Holland a Esquire el pasado diciembre, para un artículo que se ha publicado esta semana. “A no ser que me hayan ocultado esta información, lo cual creo que es un secreto demasiado grande como para que me lo oculten. Pero hasta el momento, no. Solo será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo".

La semana pasada, Holland calificó esta tercera película de Spider-Man como la película de superhéroes independiente "más ambiciosa" de la historia. Habíamos dado por hecho que los múltiples Spider-Man podían ser el motivo de eso, pero ahora se nos ha ocurrido otra gran idea sobre lo que va a suceder: sigue leyendo abajo para obtener más información.

La tercera película de Spider-Man está prevista para el 17 de diciembre de 2021 y será dirigida por Jon Watts.

Aquí puedes leer la teoría sobre todo lo que está sucediendo

Puede que Tom Holland esté confundiendo a la gente, pero suponiendo que haya dicho la verdad, probaremos con esta teoría. Y es que el actor no ha negado otro gran rumor que corre sobre esta película: que los villanos de antiguas versiones de Spider-Man, y los actores originales, volverán a aparecer en pantalla.

THR informó el año pasado de que Alfred Molina volverá a interpretar su papel de Doctor Octopus de 'Spider-Man 2' (2004) en dicha película, y antes de eso también anunció que Jamie Foxx volvería a interpretar a Electro, el cual debutó en la película ‘The Amazing Spider-Man 2’, con la versión de Spider-Man de Andrew Garfield.

Esto es más difícil de negar. Además, una publicación de Foxx en Instagram, que ahora ya ha eliminado, confirmaba que, sin duda, estará en la película:

Jamie Foxx has deleted his IG post about Electro not being blue anymore 😬 pic.twitter.com/dhnDo9OwCgOctober 2, 2020

Entonces, ¿y si lo que están tratando de hacer es reunir a los Seis Siniestros para esta nueva película de Spider-Man, recuperando a las versiones originales de entre todas las dimensiones en las que hemos visto a este personaje? Los Seis Siniestros, en los cómics, son un grupo de supervillanos que se unen para acabar con Spiderman.

El grupo original estaba formado por Kraven el cazador, Mysterio, Doctor Octopus, Buitre, Hombre de Arena y Electro; tres de los cuales ya podemos marcar como posibles regresos, si tenemos en cuenta a Vulture (Michael Keaton) de Adrian Toomes en ‘Homecoming’. En cuanto a Mysterio (Jake Gyllenhaal), por supuesto que puede ser que lo veamos de vuelta, aunque supuestamente murió en ‘Lejos de casa’, pero es posible que encontrase una manera de fingir su muerte con hologramas para que pueda volver a esta película.

Desde luego, esto podría explicar por qué las versiones de villanos de las películas más antiguas de Spider-Man han sido relacionados con esta tercera película del superhéroe, y no las versiones del propio hombre-araña. Pero, de momento, solo nos queda esperar y seguro que con el tiempo, conforme nos acerquemos al estreno, descubriremos lo que Sony y Marvel Studios han estado planeado para esta película.