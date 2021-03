Sony lanza el primer televisor con inteligencia cognitiva: el Sony BRAVIA XR A90J

Sony ya ha puesto fecha al lanzamiento en Europa de la línea de televisores BRAVIA XR MASTER Series A90J OLED 4K HDR. Se trata del primer televisor con inteligencia cognitiva del mundo y se podrá comprar a finales de este mes. El A90J es el modelo OLED insignia de la nueva serie BRAVIA XR y, según Sony, utiliza un método de procesamiento completamente nuevo que supera la IA convencional, y se ha diseñado para imitar la forma en que los seres humanos vemos y oímos.

Además, los televisores OLED 4K HDR BRAVIA XR MASTER Series A90J de Sony, cuentan con el servicio exclusivo BRAVIA CORE. Se trata de un servicio de streaming que viene precargado en todos los nuevos modelos BRAVIA XR, y desde el que se puede acceder a una selección de las últimas novedades y clásicos de Sony Pictures, y a una colección de contenidos IMAX Enhanced. BRAVIA CORE es el primero en la industria en presentar la tecnología Pure Stream™, que logra una calidad equivalente a BD UHD casi sin pérdidas, con streamings de hasta 80 Mbps.

¿Has dicho 'inteligencia cognitiva'?

Así es. Puede que aún no sea un término con el que estemos familiarizados hablando de tecnología, pero el software que Sony incorpora en este televisor puede cambiar las reglas del juego. Por ello, deberíamos empezar a tener una noción de a qué nos referimos con 'inteligencia cognitiva' si no estamos hablando de torpes humanos.

Cuando las personas vemos objetos, inconscientemente nos centramos en ciertos puntos. El procesador cognitivo XR™ divide la pantalla en varias zonas y detecta dónde está el “punto focal” de la imagen. Mientras la Inteligencia Artificial hasta ahora solo puede detectar y analizar elementos de la imagen como el color, el contraste y los detalles de forma individual, el nuevo procesador cognitivo XR puede ejecutar un análisis múltiple e interconectado de diversos elementos al mismo tiempo, justo como lo hace nuestro cerebro. De este modo, todos los elementos se ajustan entre ellos para mejorar el resultado final, por lo que todo en la imagen está sincronizado y se consigue un extra de realismo.

Necesitarás una consola a la altura de este televisor: lee nuestro análisis de la PS5

Por otro lado, el procesador cognitivo XR también puede analizar en la señal la posición del sonido, para que coincida de forma más precisa con lo que se está viendo, evitando así cualquier atisbo de la molesta desincronización entre audio y vídeo. Además, adapta cualquier sonido al surround 3D para un mayor parecido con la realidad y ofrecer un paisaje sonoro inmersivo. "Aprende, analiza y comprende cantidades de datos sin precedentes y optimiza de forma inteligente cada píxel, fotograma y escena para obtener la imagen y el sonido más realistas que jamás haya proporcionado Sony", afirma la compañía.

Y si aún te parece poco...

Sony no se ha limitado a incluir la inteligencia cognitiva y una plataforma de cine en su nuevo televisor. Conscientes de que los consumidores del 2021 siempre queremos más, han incluído también una serie de características y funcionalidades que elevarán notablemente la experiencia de uso.

La tecnología XR 4K Upscaling mejora las señales 2K hasta cerca de la auténtica calidad 4K para conseguir un mayor detalle de las imágenes, mientras que el soporte para audio envolvente Dolby Vision® HDR y Dolby Atmos® añadirá una calidad magnífica de audio en movimiento que puede ser la combinación ideal.

Netflix Calibrated Mode te ofrece contenido de Netflix con calidad de estudio, e IMAX® Enhanced™ ofrece imagen remasterizada IMAX y audio envolvente de DTS.

También tenemos la tecnología Ambient Optimization que mejora la calidad de imagen y sonido en cualquier tipo de entorno y el sistema Calman® Ready ofrece capacidades de calibración avanzadas y la posibilidad de realizar ajustes que simplemente no son posibles a través de configuraciones de imagen convencionales.

Ponle precio a la felicidad

Aún no conocemos el precio del Sony BRAVIA XR A90J, pero tratándose del próximo televisor insignia de la compañía, no esperamos ni por asomo que pueda ser etiquetado como 'asequible'. Aun así, sabiendo que estamos en la cuenta atrás para el lanzamiento de este televisor 'inteligente' (y esta vez parece inteligente de verdad) no tardaremos en saber cuánto tendremos que ahorrar para disfrutarla. Permaneced atentos a actulizaciones.