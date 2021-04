Si Apple no aprovecha la Touch Bar, ¿por qué comprar un MacBook Pro con un panel táctil?

Corre el rumor de que Apple tira la toalla con su incomprendido MacBook Pro con Touch Bar. Se introdujo por primera vez en sus modelos MacBook Pro de 2016, y es una pantallita Retina multi-touch que se veía genial en los anuncios, pero no caló del todo entre los usuarios.

Ahorra llega a nuestros oídos que los futuros MacBooks reemplazarán el teclado original con un panel táctil personalizable. Esto sería un mal movimiento por parte de Apple, aunque hay al menos una situación en la que el concepto funcionaría, asumiendo que Apple lo hiciera a tiempo.

El fallo de Apple con la Touch Bar

Apple nunca se centró en la Touch Bar después de su increíble debut hace ya casi cinco años. En ese momento, asumí que la tira digital llegaría a un más caro Magic Keyboard y luego al MacBook Air.

En vez de eso, la Touch Bar se quedó en el MacBook Pro. Sobre la marcha, compañías como Microsoft y adobe añadieron soporte para la Touch Bar con sus productos, cosa que Apple ni celebró ni mencionó en público. Algo más problemático: la Touch Bar nunca recibió una mejora de software que la hiciera mejor.

Siempre la he considerado más ingeniosa que práctica. Aún así, cuando por fin me compré el MacBook Pro con la Touch Bar, mi pensamiento cambió, al menos después de esforzarme un poco.

Muy en el fondo, la Touch Bar ofrece una nueva forma de hacer las tareas diarias. No es un camino de rosas, especialmente cuando hay un proceso de aprendizaje de por medio. Al final, era Apple quien tenía que promocionar las funciones, hacerlas mejores y convencer no solo a los usuarios del MacBook Pro de sus beneficios. Eso no ocurrió y nos quedamos todos reflexionando sobre última patente de Apple.

Qué hacer para funcione un panel táctil

Como bien señaló primero 9to5Mac, Apple sacó una patente de un MacBook con un teclado totalmente táctil (SSK), formado por una superficie de cristal. Una Touch Bar a escala masiva.

En vez de reemplazarla por las teclas de función, la patente elimina todo lo que tiene teclas en un MacBook Pro. Y en un giro futurista, como dice John Loeffler, 'eso quiere decir que si estás en una hoja de cálculo, puedes configurar un teclado numérico en una parte del panel o eliminar las teclas que no necesitas para convertirlo en gráficos u opciones de diseño'.

Si la patente de Apple llega a materializarse en un producto, yo sería el primero en ir con la tarjeta a por uno. Y aún así me quedo estupefacto con estas noticias.

Primero déjame explicarme: no espero que el año que viene salga un MacBook con ese tipo de teclado. Apple, como cualquier otra compañía tecnológica, archiva y recibe innumerables patentes cada año para productos que nunca llegan al mercado. Y aún así hay lugar para ver cosas similares en desarrollo que rompan el mercado.

(Image credit: Apple)

Un teclado, como su trackpad o ratón, es una parte esencial de cualquier portátil. Si fastidias algo, tendrá consecuencias, como pasó con el desastroso teclado mariposa de Apple que estaba en los anteriores MacBooks.

En vez de añadir un panel de cristal todavía sin probar a futuros portátiles, Apple debería desarrollar primero uno con esa tecnología, pero bluetooth y con soporte para iMac y Mac Pro. Siguiendo esa ruta, los consumidores podrían elegir si ir a por todo con algo nuevo o no.

Bajo estas circunstancias, Apple aprendería de sus fallos con la Touch Bar y podría comprometerse a hacer un teclado que mejoraría año tras año gracias al software y los avances técnicos. Solo después de que millones de usuarios se acostumbren a ese teclado completamente digital (y separado) Apple debería considerar llevarlo permanentemente a la línea del MacBook.

Al mismo tiempo, estoy a favor de que Apple elimine la Touch en algunos modelos de MacBook Pro. Sin embargo, estaría fatal que la quitara de todos. Mantenerla un poco y actualizarla volvería a convencer a los usuarios de que aprender a usar la barra táctil merece la pena. Renovaría la atención de un perfecto puente hacia un teclado bluetooth completamente.

Al menos algunos de los planes de Apple se harán más claros en breve. La compañía espera anunciar su MacBook Pro de 14 pulgadas junto con el de segunda generación de 16 pulgadas en las próximas semanas o meses. Mantente informado.