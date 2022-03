¿Se te ha roto el Galaxy? Samsung pronto te permitirá repararlo por tí mismo

En lo que puede ser otra gran victoria para quienes reclaman el derecho a la reparación, Samsung se está preparando para dar luz verde a los propietarios de smartphones Galaxy reparar sus propios móviles en casa.

A partir de este verano, el gigante tecnológico surcoreano enviará a los propietarios de los Galaxy S20, Galaxy S21 y Tab S7 piezas originales, herramientas e instrucciones paso a paso para que puedan reparar sus dispositivos Samsung averiados.

Samsung se ha asociado con iFixit, un experto en reparación y montaje de dispositivos, aunque no está claro si la empresa proporcionará solo las herramientas, las instrucciones, o tal vez ambas cosas con piezas suministradas por Samsung.

Las opciones de reparación se limitarán inicialmente a la sustitución de las pantallas, el cristal trasero y los puertos de carga. La sustitución de la batería no está incluida en estas opciones. Sin embargo, según Samsung, el kit de reparación de la pantalla incluye una nueva batería sin coste adicional.

Samsung aceptará cualquier pieza que los consumidores retiren para su reciclaje seguro.

Manifiesto de autorreparación (Image credit: N/A)

Es una opción interesante para los clientes de Samsung que quieren prolongar la vida útil de móviles con un par de temporadas y no tienen interés en enviarlos o visitar un centro de reparación autorizado (o no autorizado). Samsung cuenta con más de 1.000 centros de reparación en Europa. Grupos como Right to Repair llevan años haciendo campaña para que los clientes tengan acceso a todo tipo de piezas, herramientas e instrucciones de electrónica de consumo.

Samsung sigue la estela de Apple, que tras ampliar drásticamente su red de reparaciones y el acceso de terceros a piezas y herramientas autorizadas, lanzó un programa de autorreparación en noviembre del año pasado. Apple incluyó entre las opciones de reparación el flamante iPhone 13. El movimiento de Samsung parece algo más limitado.

La empresa solo está abriendo la reparación a los clientes para un conjunto limitado de teléfonos y una tablet, y aún no lo convierte en un programa global. Según un portavoz, la nueva línea Samsung Galaxy S22 no está en la lista.

Sin embargo, Samsung ha declarado a TechRadar: "Actualmente, estamos centrados en el lanzamiento del programa de autorreparación con soporte para la familia de productos Galaxy S20 y S21 y el Galaxy Tab S7+. Tenemos planes para ampliar la gama de productos, las piezas y la capacidad de autorreparación a medida que el programa avance."

Aunque se espera que el precio de las piezas y las herramientas refleje lo que Samsung suele cobrar a los proveedores de reparaciones al por menor, la empresa aún no ha proporcionado un desglose de precios. Lo hará cuando el programa se lance este verano.

En cuanto a quién debe reparar sus propios dispositivos Galaxy, Samsung no está siendo tan prescriptivo como Apple, que recomienda que lo hagan únicamente "los técnicos con el conocimiento y la experiencia para reparar dispositivos electrónicos".

Samsung dijo a TechRadar: "Aconsejamos a los propietarios de dispositivos Galaxy que revisen los materiales de reparación y luego tomen una decisión informada para llevar a cabo la reparación ellos mismos o ponerse en contacto con Samsung Care para explorar otras opciones de reparación."