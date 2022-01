Se rumorea que el iPad Air 5 con chip A15 y 5G llegará en la primera mitad del año

Algunos rumores recientes apuntan a que Apple lanzará su tercera generación del iPhone SE en marzo o abril de este año en un evento virtual y, si los últimos rumores son ciertos, podríamos ver el anuncio del iPad Air 5 ese mismo día.

El blog tecnológico japonés Mac Otakara ha afirmado, a través de una "fuente fiable en China", que tanto el iPhone SE 3 como la quinta generación del iPad Air se lanzarán en "la primavera del 2022" (es decir, entre marzo y mayo).

La última filtración afirma se mantendrá el diseño general del iPad Air 4 en su quinta edición, incluyendo su cámara principal de un solo objetivo, su pantalla de 10,9 pulgadas y sus bordes cuadrados.

Sin embargo, como es de esperar, los componentes internos se actualizarán, y se rumorea que el chip A15 Bionic de la gama iPhone 13 será el que dé potencia al iPad Air 5, así como la compatibilidad con 5G para los modelos móviles y una cámara frontal ultra angular de 12MP.

En el 2021, Apple presentó el nuevo iPad 10.2 (el noveno de su gama estándar), así como el potente iPad Pro 11 con M1 y el iPad Pro 12.9 más superior. La compañía incluso lanzó un iPad Mini de sexta generación para reemplazar su modelo del 2019.

Dado que todos los demás modelos activos de la línea de iPad han tenido una actualización muy reciente, es lógico que el iPad Air 4 del 2020 deba tener un sucesor. Dicho esto, como siempre, es un rumor y no es en absoluto oficial, así que no pongas la mano en el fuego por nada de esto.

Análisis: completando la gama

Con nada menos que cinco iPads entre los que elegir actualmente (y todos ellos con muchas opciones de configuración) puede parecer que Apple intenta deslumbrarnos con mucho para elegir.

La opción más barata no tiene la pantalla más pequeña, la opción más delgada no es la más compacta ni la más ligera (y no es el Air curiosamente), y la potencia de cada iPad no se correlaciona del todo con su precio. Así que a la hora de elegir ciertas características, es una cuestión de compromiso y gustos personales.

La quinta versión del iPad Air puede aportar algo de equilibrio a esta ecuación al hacer que el precio tenga más sentido con el chip que incorpora, y (si los rumores son ciertos) se posicionará esencialmente como un iPad Pro 11, algo menos potente y con algunas otras limitaciones.

Si necesitamos o no este inmenso abanico de opciones, seguramente la respuesta sea 'sí', ya que Apple habrá hecho bien sus deberes y los estudios de mercado, que esperamos sean bastante exhaustivos. En cualquier caso, ahora está claro que el sufijo "Air" ya no quiere decir "modelo más fino y ligero", sino el modelo "Pro-pero-no-demasiado-Pro".