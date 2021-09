Se filtran más detalles sobre las posibles especificaciones de la Surface Go 3

La Surface Go 2 de Microsoft.

Microsoft ha programado uno de sus eventos habituales de Surface para el 22 de septiembre, y uno de los dispositivos que podría anunciarse es la Surface Go 3: una tablet que funciona bastante bien como portátil con Windows si compras un teclado aparte.

Esto es solo lo que pensamos, porque la Surface Go 3 todavía no es oficial. Sin embargo, ciertos contactos de WinFuture (a través de GSMArena) han revelado varios detalles sobre las especificaciones del dispositivo, y al parecer, la mayoría de los cambios ocurren en el interior.

En cuanto al diseño, la nueva tablet se parecerá mucho a la Surface Go 2, según esta última filtración, así que podemos esperar la misma pantalla de 10,5 pulgadas con una resolución de 1920x1280 píxeles y una estética similar.

Bajo el capó

Bajo el capó, todo apunta a que el gran cambio es la llegada de los procesadores Amber Lake Y actualizados de Intel, los cuales complementarán las configuraciones de gama alta de la Surface Go 3. En concreto, el procesador Intel Core i3-10100Y de cuatro núcleos junto con 8GB de RAM han aparecido en un benchmark.

En cuanto a la configuración de la versión básica, se espera que la Surface Go 3 esté disponible con un procesador Intel Pentium Gold 6500Y (más lento, pero mucho más económico). Además, este equipo llega con 4GB de RAM. No obstante, estas especificaciones pueden no ser definitivas.

Desde que vimos aparecer la Surface Go original en 2018, estas tablets más asequibles han ofrecido una alternativa realmente buena a la Surface Pro 7 de Microsoft, y por lo visto, la serie de 2021 seguirá cumpliendo esa tendencia.

Análisis: todas las miradas puestas en el 22 de septiembre

Imagen promocional de Microsoft para el evento del 22 de septiembre. (Image credit: Microsoft)

La línea Surface de Microsoft ha estado con nosotros de una forma u otra desde 2012, y cuando se acerque su décimo aniversario, Microsoft podrá estar bastante feliz con el impacto que su propia marca de hardware ha tenido en el mercado, aunque todavía queda mucho margen de mejora.

Para la gran presentación del próximo 22 de septiembre, todavía hay mucho en juego: no solo esperamos una actualización importante de todos los dispositivos Surface, sino que también escucharemos más detalles sobre Windows 11, ya que la fecha de lanzamiento, el 5 de octubre, está muy cerca.

El mes que viene, sobre estas fechas, deberíamos tener toda la información respecto a la línea de hardware y software de Microsoft para 2022: varios dispositivos Surface nuevos que se ejecutan con un sistema operativo completamente nuevo, y dispuestos a competir con todo lo que Apple tiene que ofrecer.

Hemos oído rumores sobre un portátil Surface Studio premium, con una pantalla inclinable y un lápiz, mientras que el Surface Pro 8 también podría llegar. Tan pronto como todo se haga oficial, por supuesto, os proporcionaremos todos los detalles y opiniones en TechRadar.