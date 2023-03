Samsung trabaja en mejorar aún más las cámaras del Galaxy S23

Las cámaras de la línea Galaxy S23 de Samsung nos impresionaron cuando se lanzaron por primera vez en febrero, pero parece que Samsung pensó que había margen de mejora. Ahora mismo, la compañía está trabajando en una nueva actualización para su serie insignia destinada a mejorar notablemente el rendimiento de la cámara.

La noticia procede de un post en los foros de la comunidad coreana de Samsung (opens in new tab) en el que un moderador explica en detalle cada uno de los nueve cambios. Según una traducción proporcionada por SamMobile (opens in new tab), la compañía se está centrando en mejorar la calidad de imagen y la estabilidad de las grabaciones, además de solucionar varios errores en toda la serie, que incluye el Galaxy S23, el Galaxy S23 Plus y el Galaxy S23 Ultra. Todo lo demás se mantiene igual, así que esa imagen de la luna que capturaste seguirá siendo producto de los trucos de la IA.

Empezando por los cambios en la calidad de imagen, Samsung retocará su "algoritmo de autoenfoque" dando a los usuarios un mayor control sobre la cámara del Galaxy S23. Ahora podrás hacer fotos incluso si el sujeto está desenfocado en lugar de tener que esperar a que la imagen salga nítida, aunque esto se puede volver a cambiar a la versión anterior a través de la app Asistente de Cámara.

Hablando de nitidez, se ha mejorado la calidad de vídeo en el modo Super Steady cuando se utiliza la lente ultra gran angular en un entorno con poca luz. Además, la compañía ha solucionado una discrepancia entre la caída de la resolución de imagen cuando el Modo Noche estaba desactivado y el Asistente de Cámara estaba configurado para priorizar la velocidad.

Corrección de errores y estabilización de vídeo

Entre las mejoras en la estabilidad del dispositivo se incluye que la aplicación de la cámara se verá menos afectada por los sujetos en movimiento dentro de un encuadre. Los vídeos grabados con una resolución Full HD (1920x1080 píxeles) a 60fps y Auto FPS desactivado también serán más estables.

En cuanto a las correcciones de errores, hay tres en total. Al parecer, aparecía una línea verde en la parte izquierda de la pantalla en el modo Foto mientras se hacían fotos. Eso ya se ha corregido. Asimismo, la compañía ha corregido un error de reconocimiento facial por el que la función "no funcionaba tras finalizar una videollamada" en una aplicación de terceros. Por último, Samsung ha corregido un problema de bandas que aparecían en las fotos de alta resolución tomadas con poca luz ambiental.

Hay una nueva función en la actualización, pero es pequeña. La aplicación Galería ahora permitirá a los usuarios borrar inmediatamente las fotografías que se acaban de capturar y todavía se están procesando.

Implantación de parches

Como puedes ver, se trata de un parche bastante grande. Un reenvío a Twitter (opens in new tab) de una notificación reciente de Samsung revela que la actualización tendrá un tamaño de casi un gigabyte y que la fecha de lanzamiento para los usuarios surcoreanos es el 1 de abril. Aún no se ha anunciado el lanzamiento internacional, pero nos hemos puesto en contacto con Samsung para obtener más información. Actualizaremos este artículo con la respuesta.

Hasta que llegue el parche, no dejes de consultar la lista de TechRadar de los mejores teléfonos Android del 2023 (opens in new tab).