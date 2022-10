Samsung podría estar trabajando en un wearable de seguimiento de la salud llamado Galaxy Ring

Mientras que la mayoría de nosotros tenemos un smartwatch o un rastreador de actividad en nuestras muñecas para controlar estadísticas como los pasos diarios y el ritmo cardíaco, los anillos inteligentes ofrecen una alternativa conveniente y ligera, y parece que pronto podríamos tener un nuevo producto en la categoría.

En el foro Naver (opens in new tab) de Corea del Sur (según Notebookcheck (opens in new tab)) se ha informado de una patente de Samsung para un dispositivo de tipo anillo inteligente, y la idea es que el dispositivo podría ofrecer un conjunto de funciones similares a las disponibles en el Samsung Galaxy Watch 5.

Se aplican las advertencias habituales con las solicitudes de patentes: éstas sólo indican los proyectos de investigación y desarrollo que se llevan a cabo dentro de una empresa, y no garantizan la aparición de un dispositivo real. Sin embargo, parece que Samsung está al menos explorando sus opciones en lo que respecta a los anillos inteligentes.

Un anillo para gobernarlos a todos

Por el momento, el nombre más importante en el juego de los anillos inteligentes es Oura, con el Oura de tercera generación que ofrece funciones como la monitorización de la frecuencia cardíaca 24/7, el seguimiento del sueño e incluso algunos ejercicios de mindfulness. Se vende por 319 euros.

Según los que saben, Samsung está planeando incluir un monitor óptico de la frecuencia cardíaca y capacidades de ECG en el anillo inteligente. La lectura del ECG (electrocardiograma) busca irregularidades en el ritmo de los latidos del corazón.

Smart ring vs Smartwatch

Si no has visto antes un anillo inteligente, puede parecerte un poco extraño. Sin embargo, estos wearables pueden superar a los smartwatches en varios aspectos, entre ellos la duración de la batería: el anillo Oura puede durar una semana entera entre cargas.

Un anillo también es un dispositivo más discreto en comparación con los smartwatches o incluso los rastreadores de fitness más básicos que se llevan en la muñeca. Si practicas deportes y entrenamientos intensos, es posible que prefieras la sensación de ligereza y fijación de un anillo inteligente en comparación con las alternativas.

En cuanto a la monitorización del sueño, cuanto más discreto sea el dispositivo, mejor. Muchos de nosotros ya estamos acostumbrados a llevar anillos (ya sea por compromiso, por matrimonio o simplemente por estética), por lo que un anillo inteligente no es más engorroso ni molesto.

Está claro que Samsung va a investigar antes de decidirse a lanzar un anillo inteligente, y no es la única empresa que busca llenar el nicho de mercado, pues se dice que Fitbit también está trabajando en un anillo inteligente.