Samsung Galaxy Z Fold 3: fecha de lanzamiento, precio, noticias y filtraciones

El Samsung Galaxy Z Fold 3 no fue mencionado en el lanzamiento del Galaxy S21 el pasado 14 de enero, ni en el evento Unpacked donde se presentó el Galaxy A52 5G de gama media en marzo, pero esto no significa que no vaya a llegar nunca, sino que es posible que tengamos que esperar un tiempo antes de que podamos tener el próximo gran teléfono plegable de Samsung en nuestras manos.

Lo cierto es que hemos estado escuchando rumores sobre el Samsung Galaxy Z Fold 3 desde hace mucho tiempo, así que sospechamos que se encuentra en fase de desarrollo y es probable que se convierta en el próximo gran teléfono plegable de Samsung.

El Fold 3 sigue al Samsung Galaxy Z Fold 2, que se lanzó oficialmente en septiembre de 2020 y que mejoró de manera sustancial los problemas del Galaxy Fold original, y además obtuvo una pantalla principal mucho más grande. Entonces, ¿qué queda por mejorar?

Los dispositivos plegables se encuentran todavía en sus inicios y por lo tanto siguen resolviendo problemas de forma constante, ya sean relacionados con las pantallas plegables, la duración de la batería o el software multipantalla. Teniendo en cuenta lo anchos que son, puede que los futuros móviles plegables sean más finos, ligeros y más fáciles de usar con una sola mano.

Samsung podría estar tratando de implementar muchas de estas mejoras, pero los rumores han sugerido actualizaciones más específicas sobre lo que el Z Fold 3 podría traer, incluyendo, por fin, un lápiz óptico S Pen. Y como también esperamos un Samsung Galaxy Z Flip 3, este tipo de funciones más centradas en la productividad tienen sentido en el Z Fold 3, sobre todo porque escuchamos también rumores sobre que Samsung no lanzará un modelo Note en 2021.

A continuación hemos reunido todas las filtraciones y rumores del Samsung Galaxy Z Fold 3 que hemos escuchado, junto con lo que esperamos ver en el próximo modelo plegable y buque insignia de Samsung.

Últimas noticias Las opciones de color del Samsung Galaxy Z Fold 3 han sido supuestamente filtradas, y al parecer tendremos la opción de elegir entre dos tonos: negro tradicional o verde.

Vamos al grano

¿De qué se trata? Del próximo dispositivo plegable de Samsung

Del próximo dispositivo plegable de Samsung ¿Cuando se lanza? Probablemente en 2021

Probablemente en 2021 ¿Cuánto costará? El precio rondará entre 1.500€ y 2.000€

Samsung Galaxy Z Fold 3: precio y fecha de lanzamiento

(Image credit: Future)

Un nuevo informe sugiere que la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold 3 será en junio, lo cual resulta sorprendentemente pronto ya que el Z Fold 2 salió en septiembre de 2020. Por lo tanto, cogeremos esta información con pinzas, sobre todo porque otra filtración, en cambio, sugiere un lanzamiento para la segunda mitad de este año.

Por otro lado, otra filtración afirmó a principios de febrero que podríamos esperar un margen de cinco meses para la llegada de este teléfono, lo cual significa un lanzamiento alrededor de julio, así que la segunda mitad de 2021 parece la opción más probable.

También hemos escuchado que el Galaxy Z Fold 3 podría funcionar con One UI 3.5, un software que es muy poco probable que llegue antes de la segunda mitad del año.

Sin embargo, es posible que el Z Fold 3 ni siquiera sea el próximo Samsung plegable, ya que puede que veamos primero el lanzamiento del dispositivo en forma de concha Samsung Galaxy Z Flip 3, teniendo en cuenta sus fechas alternas de lanzamiento. Así que a pesar de todo, con una fecha de lanzamiento prevista para finales de 2021 según los rumores, nadie puede adivinar qué dispositivo plegable llegará primero.

El Samsung Galaxy Z Fold 2 costó la friolera cifra de 2.000€, así que podemos esperar que el precio del Z Fold 3 sea bastante similar. Todavía no hay rumores claros sobre el precio, pero seguro que rondará esa cantidad.

(Image credit: LetsGoDigital/Samsung)

Samsung Galaxy Z Fold 3: rumores y filtraciones

Hemos escuchado varios rumores sobre el Samsung Galaxy Z Fold 3, los cuales revelan características y capacidades diferentes.

El primer rumor es sobre el S Pen, el mismo lápiz óptico de la familia del Samsung Galaxy Note 20 y el Samsung Galaxy Tab S7 Plus, cuya patente dice que estará optimizado para un futuro dispositivo plegable de Samsung, y por lo tanto, este podría ser el Z Fold 3.

Otro informe respalda la posibilidad de que un S Pen pueda llegar al Z Fold 3, y además sugiere ciertos cambios en la pantalla que pueden ser necesarios para obtener la funcionalidad del lápiz óptico. En primer lugar, Samsung podría cambiar la tecnología de pantalla de resonancia electromagnética (EMR) a resolución electrostática activa (AES) para así poder registrar mejor la entrada del lápiz óptico; y y en segundo lugar, el vidrio ultrafino (UTG) de la pantalla podría ser dos veces más grueso que en el Z Fold 2, subiendo de 30 micrómetros a 60 micrómetros.

También existe el rumor de que la serie Z Fold se combinará con la serie Note para crear una línea única de teléfonos centradados en la productividad, lo cual, finalmente simplificaría los buques insignia anuales de Samsung en tan solo dos series: la S y la Z Fold plegable con lápiz óptico. Además, según los informes, un funcionario de Samsung dijo algo similar, asegurando que el Z Fold 3 contará con un lápiz óptico mientras que la gama Note se suspenderá.

Esta sería una noticia muy triste para los fanáticos de Note, aunque de todas maneras, el Samsung Galaxy S21 Ultra ya se lanzó con soporte de lápiz óptico para los clientes que no quieran esperar a que llegue un dispositivo plegable.

Otra característica que podría tener el Samsung Galaxy Z Fold 3 es una cámara incorporada en la pantalla, algo que ya hemos escuchado varias veces, así que es probable que sea el primer teléfono Samsung en contar con esta característica. Según los informes, un oficial de Samsung ha confirmado esto recientemente, aunque por lo que parece la función podría no llegar a implementarse si degrada la pantalla o la calidad de la foto.

Otros rumores apuntan a que podría haber dos modelos distintos de Samsung Galaxy Z Fold 3. La fuente en cuestión no especifica las diferencias, pero sí afirma que ambos admitirán la conectividad 5G. Sin embargo, también hemos oído hablar de un Samsung Galaxy Z Fold Lite, así que es posible que en el primer caso se refieran a esto.

También hemos oído hablar de que, como era de esperar, el Samsung Galaxy Z Fold 3 podría contar con al menos 256GB de almacenamiento y ejecutar Android 11 de forma superpuesta respecto a la interfaz One UI 3.5 de Samsung.

Para terminar, vamos a completar la lista con un último rumor divertido: una patente sugiere que el futuro smartphone plegable tendrá una franja de luz en la zona de la bisagra. Las bisagras discretas son tan Galaxy Z Fold 2... ¡queremos RGB en nuestro Z Fold 3!

Lo que queremos obtener

¿Qué queremos que Samsung incluya en su próximo gran smartphone plegable? A continuación hemos reunido varias funciones y características que nos gustaría que Samsung presentara en el Galaxy Z Fold 3.

(Image credit: Future)

1. Más capacidad de almacenamiento

El Z Fold 2 es un dispositivo potente que cuenta con las mejores especificaciones del mercado, excepto por su capacidad de almacenamiento. Alcanzando un máximo de 256GB y sin ranura para añadir una tarjeta microSD que permita expandir el espacio, los usuarios no tuvieron más remedio que aguantarse.

Ofrecer la posibilidad de escoger una opción de almacenamiento de 512GB o 1TB sería aceptable, y si permitiese añadir una microSD sería ideal, pero 256GB hacen que parezca realmente vergonzoso para un dispositivo que se supone que es tan óptimo y potente en tu vida personal y profesional.

(Image credit: Future)

2. Fácil de usar con una mano

El Z Fold 2 es un teléfono impresionante, pero necesitas las dos manos para usarlo de forma apropiada, incluso cuando está cerrado y solo utilizas la pantalla externa de 6.2 pulgadas, ya que su grosor de 16.8 mm (aproximadamente el doble que la mayoría de teléfonos móviles) hace que siga siendo complicado sostener el dispositivo y usarlo con la misma mano.

Cuando lo despliegas ya sí que es imposible, puesto que es aún más difícil tratar de sujetar una pantalla de 7.6 pulgadas mientras pretendes utilizarla. Sin embargo, estaría bien contar con una forma más fácil de abrir el dispositivo sin necesidad de usar ambas manos.

(Image credit: Future)

3. Mejor conjunto de cámaras

El Z Fold 2 cuenta con una variedad de cámaras decente, pero no con la potencia de los disparadores de otros teléfonos de Samsung. El trío de cámaras traseras de 12 megapíxeles (principal, ultra gran angular y telefoto) no está a la altura de los teleobjetivos principales de 108 megapíxeles y 48 megapíxeles 4x del Samsung S20 Ultra, los cuales se combinan para ofrecer una impresionante capacidad de zoom espacial de 100x. Esto es lo que le pedimos al Z Fold 3, por favor.

(Image credit: TechRadar)

4. Mejores funciones multipantalla

Si hay algo que hemos visto en los teléfonos más salvajes de 2020, son nuevas funciones inspiradoras. El Samsung Galaxy Z Flip, por ejemplo, permite mantener el teléfono abierto en un ángulo concreto para usar el chat de voz sin necesidad de sostener el teléfono. Y el LG Wing 5G, por otro lado, te permite grabar videos con la cámara principal y la trasera al mismo tiempo.

Nos hubiera encanado ver también algunas características ingeniosas tanto en la pantalla como en las seis (!) cámaras del Z Fold 2, sobre todo si el Z Fold 3 acaba incluyendo más disparadores.

(Image credit: Future)

5. Más duración de la batería

A pesar de tener aproximadamente el doble del tamaño de un smartphone normal, el Z Fold 2 cuenta con una batería de 4.500mAh, la cual ha sido superada incluso por smartphones económicos como el Moto G8 Power y su batería de 5.000mAh.

Con la pantalla adicional y la conectividad 5G, sin duda, sería un puntazo contar con una batería más potente, o al menos, tiempos de carga más rápidos que los 25W máximos del Z Fold 2.