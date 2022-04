¿Por qué nadie me ha hablado del Samsung Galaxy S22 Ultra rojo brillante?

El Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) me pareció un teléfono algo aburrido: en todos los anuncios que he visto se podían ver tonos grises o morados oscuros, y de hecho la unidad de prueba que nos enviaron para su análisis era un negro bastante soso.

No es que me sorprendiera, ya que muchos fabricantes de móviles de gama alta eligen por tonos aburridos para los smartphones (aparentemente los tonos brillantes no se venden tan bien).

Bueno, eso pensaba yo, hasta que alguien de repente mencionó la versión en rojo brillante. ¿Un Galaxy S22 Ultra chillón y vibrante? Me encanta, ¿por qué no había oído hablar de él?

Disfruta del rojo

Arriba puedes ver el Samsung Galaxy S22 Ultra en rojo.

Creo que es mucho más bonito que todos los demás tonos: sus acabados en rojo y negro se complementan muy bien, dándole una sensación de calidez y energía. ¡Es como un teléfono de Daniel el Travieso!

¿Por qué me había pasado desapercibido hasta ahora? Bueno, porque la mayoría de los anuncios que he visto del Galaxy S22 Ultra han sido de operadores y empresas que lo venden. Sin embargo, esta versión roja es exclusiva de la página web de Samsung, y puedes pinchar aquí (opens in new tab) para ver su precio y opciones.

(Image credit: Samsung)

Estos colores exclusivos rara vez aparecen en los anuncios, simplemente porque no están disponibles en la mayoría de las tiendas que publican los vídeos, por lo que, de alguna manera, mi radar no los ha detectado.

Lo mismo ocurre con mi nuevo segundo color favorito, el azul cielo. Si hubiera sabido que Samsung ofrecía estas dos tonalidades del Galaxy S22 Ultra, quizá no lo habríamos etiquetado como un dispositivo poco sorprendente en cuanto a su aspecto.

¿Dónde estabas?

La gente suele decir que los móviles premium de colores no se venden bien, y por eso la mayoría de las marcas dan prioridad a los oscuros y discretos.

Pero si esos colores aburridos se colocan en primera fila y los divertidos se esconden en la web de un minorista, es natural que esos colores más sosos se vendan mejor. La mayoría de los compradores ni siquiera sabrán que existen esas opciones más atrevidas y originales, como me ha sucedido hasta que me he enterado.

Entonces, ¿se esconden los colores brillantes porque no se venden bien, o no se venden bien porque están escondidos? Es una situación sobre la que no puedo hacer gran cosa, pero si eso significa que no podré ver estos modelos de color rojo intenso del Galaxy S22 Ultra hasta mucho después de su salida al mercado, me da un poco de rabia.