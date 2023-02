POCO X5 5G y X5 Pro 5G: estos nuevos móviles asequibles te ofrecen mucho por tu dinero - Aquí tienes todos los detalles

POCO ha celebrado hoy su quinto aniversario y por primera vez, ha lanzado sus dos nuevos modelos de la gama X a la vez. Hablamos del POCO X5 Pro 5G y el POCO X5 5G. Ambos vienen con algunas mejoras respecto a sus predecesores, como más funciones de cámara, un procesador más rápido y una pantalla mejorada. Según POCO, el Poco X5 5G hace alarde de una batería que "establece un nuevo punto de referencia para los teléfonos de gama media", y además, este año viene con una pantalla AMOLED, que es una primicia en la línea "no Pro", junto con una tasa de refresco de 120Hz.

Respecto al POCO X5 Pro 5G, aunque lo cierto es que viene con muy pocas actualizaciones respecto a su predecesor, el POCO X4 Pro 5G (opens in new tab), según la compañía deberíamos notar algunas mejoras gracias a su chip, que es mejor. En comparación con el modelo X5 5G, el Pro sube la apuesta en lo que respecta al gaming y las cámaras.

Además, la compañía ha lanzado su nueva interfaz MIUI 14 para POCO, que hace que el sistema gaste menos RAM, de forma que queda más RAM usable para el usuario, y además, trae una optimización del almacenamiento ya que comprime automáticamente las apps que hace tiempo que no usas.

Lo cierto es que el POCO X4 Pro 5G nos gustó mucho, gracias a que además de ofrecer el gran rendimiento gaming del POCO X3 Pro (opens in new tab) (para el precio que tiene), también añadieron a la mezcla una pantalla mejor y mejores cámaras, haciendo que el móvil fuera más versátil.

El nuevo POCO X5 Pro 5G también ofrece todo lo bueno que su predecesor, pero es más caro. Por eso, cabe preguntarse si con tan pocas mejoras merece la pena el desembolso adicional, o si prefieres ahorrar algo de dinero y hacerte con el modelo del año pasado (el POCO X4 Pro 5G (opens in new tab)).

(Image credit: Poco)

Detalles del POCO X5 Pro 5G: fabricado pensando en los creadores de contenidos

El POCO X5 Pro 5G cuenta con una pantalla "Flow AMOLED" de 6,67 pulgadas. Este tipo de pantalla se diferencia de la AMOLED del POCO X4 Pro en que es más fina y ligera, además de más resistente, y hace posible que los marcos sean más finos, además de ofrecer un mejor aspecto de la pantalla en general. Además, viene con tecnología para resultar menos dañina para los ojos.

Ya sea para grabar vídeos, ver películas, desplazarse por las redes sociales o jugar, la tasa de refresco de 120Hz garantiza imágenes nítidas, vivas y fluidas. También es compatible con Dolby Vision.

Según la compañía, el POCO X5 Pro 5G es el dispositivo más ligero, más delgado y más cómodo de la serie X. Tiene un grosor de sólo 7,9mm.

El POCO X5 Pro 5G viene con el chip Snapdragon 778G 5G, que aunque no es el más nuevo que hay, ha sido elegido por la compañía porque ofrece un equilibrio fantástico entre rendimiento y eficiencia energética.

La cámara de 108MP del POCO X5 Pro debería ofrecer fotografías de nivel profesional y ofrece un rendimiento mejorado con poca luz respecto a la cámara de 108MP del predecesor. La compañía ha resaltado que aunque las cámaras parezcan las mismas, gracias al chip, el rendimiento es mucho mejor, incluidas las capturas nocturnas, y además, ahora puede grabar en 4k. También incluye varios modos que facilitan la realización de vlogs.

Por último, la batería de 5000mAh del POCO X5 Pro 5G te permite grabar hasta 5,5 horas de vídeo 4K. Gracias a la carga rápida de 67W, esa batería también se recarga rápidamente. POCO dice que puedes recargar un 30% de batería en siete minutos. Una vez más, estamos ante las mismas especificaciones que el año pasado, pero POCO insiste en que no hay que olvidar la influencia del chip en la duración de la batería.

Swipe to scroll horizontally POCO X5 Pro 5G: ficha técnica y comparativa con el POCO X4 Pro 5G Header Cell - Column 0 POCO X5 Pro 5G POCO X4 Pro 5G Peso y dimensiones 181g / 162.91 x 76.03 x 7.9mm 205g / 164,19x76,1x8,12 mm Pantalla Flow AMOLED 6.67" FHD+ (2400x1080) DCI-P3 AMOLED 6.67" FHD+ (2400x1080) DCI-P3 Tasa de refresco y tasa muestreo 120Hz / 240Hz 120Hz / 360Hz Protección pantalla Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5 Procesador Snapdragon 778G Snapdragon 695 5G RAM 6GB/8GB 6GB/8GB Almacenamiento 128GB/256GB 128GB/256GB, ampliable hasta 1TB con microSD Cámara principal 108MP 108MP Cámara ultra gran angular 8MP, 120º 8MP, 118º Cámara macro 2MP f/2.4 2MP f/2.4 Cámara frontal 16MP f/2.4 16MP f/2.4 Batería y Carga 5.000mAh, Carga rápida 67W 5.000mAh, Carga rápida 67W Conectividad 5G 5G Precio a partir de 349,99€ a partir de 299€

(Image credit: Poco)

Detalles del POCO X5 5G: perfecto para consumidores de contenidos

Según POCO, la presentación del POCO X5 5G establece "un nuevo estándar para los teléfonos de gama media". Tiene una pantalla AMOLED DotDisplay de 6,67 pulgadas, que al igual que su hermano mayor tiene una tasa de refresco de 120Hz. Además, el POCO 5X 5G está equipado con el chip Snapdragon 695 que debería ofrecer una experiencia fluida, y cuenta con tecnología para que la memoria RAM pueda ampliarse usando el almacenamiento, permitiendo así la ejecución de más aplicaciones en segundo plano.

Tiene una cámara principal de 48MP, acompañada de una ultra gran angular de 8MP y un sensor macro de 2MP. Por delante, encontramos una cámara selfie de 13MP.

Por último, la batería de 5,000mAh del POCO X5 5G te da hasta dos días de autonomía, y podrás cargarla de forma relativamente rápida gracia a que soporta una velocidad de 33W: deberías conseguir una carga completa en unos 68 minutos según la compañía. En cuanto a la duración de la batería, incluso aunque veas vídeos de YouTube te aguantará hasta 21 horas, según POCO.

Swipe to scroll horizontally POCO X5 5G: ficha técnica Header Cell - Column 0 POCO X5 5G Peso y dimensiones 189g / 165.88 x 76.21 x 7.98mm Pantalla AMOLED 6.67" FHD+ (2400x1080) DCI-P3 Tasa de refresco y tasa muestreo 120Hz / 240Hz Protección pantalla Corning Gorilla Glass 3 Procesador Snapdragon 695 RAM 6GB/8GB Almacenamiento 128GB/256GB Cámara principal 48MP, f/1.8 Cámara ultra gran angular 8MP, 118º Cámara macro 2MP f/2.4 Cámara frontal 13MP f/2.45 Batería y Carga 5.000mAh, Carga rápida 33W Conectividad 5G Precio a partir de 299,99€

(Image credit: Poco)

POCO X5 Pro 5G y POCO X5 5G: precio y disponibilidad en España

Ya puedes comprar el POCO X5 Pro 5G y el POCO X5 5G en España, en la web oficial de POCO (opens in new tab), en la web de Xiaomi (opens in new tab), en PcComponentes (opens in new tab) y en MediaMarkt (opens in new tab). En Amazon (opens in new tab)estarán disponibles dentro de muy poco.

Podrás ahorrar dinero si compras los móviles hasta el 13 de febrero a las 14h ya que vienen con una promoción de lanzamiento con el precio rebajado, lo que la compañía llama 'early bird'.

Ambos móviles están disponibles en dos variantes: la básica cuenta con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y la superior con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento.

El POCO X5 Pro 5G parte de 349,99€ (o 299,99€ si lo compras ya), y el POCO X5 5G parte de 299,99€ (o 249,99€ con la oferta de lanzamiento).

A continuación, os dejamos unas tabla con los precios de cada móvil, junto con los precios de la oferta de lanzamiento. Y en el caso del POCO X5 Pro 5G, os dejamos también la comparativa con los precios del anterior POCO X4 Pro 5G:

Swipe to scroll horizontally POCO X5 5G: precios y variantes RAM / Almacenamiento Precio Early bird 6GB/128GB 299,99€ 249,99€ 8GB/256GB 349,99€ 299,99€

Swipe to scroll horizontally POCO X5 Pro 5G: precios, variantes, y comparativa con X4 Pro 5G RAM / Almacenamiento Precio POCO X5 Pro 5G Early bird POCO X5 Pro 5G Precio POCO X4 Pro 5G 6GB/128GB 349,99€ 299,99€ 299€ 8GB/256GB 399,99€ 349,99€ 349€

Como hemos comentado al principio, tal vez quieras plantearte hacerte con el POCO X4 Pro 5G, ya que a día de hoy lo puedes encontrar rebajado: