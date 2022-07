Por fin podrás chocar los cinco con un emoji en condiciones

Un alce, un burro y un par de maracas... no, no es el comienzo de un chiste, solo son algunos de los nuevos emojis que podrían llegar pronto a tus plataformas.

La Emojipedia (opens in new tab)ha mostrado su nuevo conjunto Emoji 15.0 (opens in new tab), que es un grupo de 31 nuevos emojis que se están valorando para ser añadidos a la biblioteca. En este caso, no es que los nuevos emojis sean sigan una temática concreta, sino que más bien llegan para cubrir ciertos vacíos existentes en la biblioteca actual. Algunos de ellos los llevan pidiendo los usuarios desde hace tiempo, como el corazón rosa, y otros parecen cumplir una función más amplia. Por ejemplo, podrás usar el nuevo emoji de una mano de chocar los cinco (que también se puede ver como una mano empujando el aire), en vez de ese de unas manos plegadas (opens in new tab) (como rezando), para chocar los cinco.

Otras novedades que llegan son un ganso, un cuervo, una medusa, una raíz de jengibre y una vaina de guisantes. En la categoría de "otros" encontramos un emoji de cara temblorosa, un ala, una señal Wi-Fi, el Khanda, que es un símbolo religioso de la Religión Sij, y una flauta.

Ahora que han mostrado este nuevo conjunto de posibles nuevos emojis, falta que sean valorados y aceptados por el Consorcio Unicode antes de incluirse en las bibliotecas de emojis oficialmente. Un consejo de ancianos que se dedica a valorar y aceptar emojis puede sonar algo ridículo y parecer una tontería, pero lo cierto es que tiene lógica su existencia, ya que básicamente, se aseguran de que se establece un estándar universal para que los emojis funcionen en todos los principales sistemas operativos y aplicaciones de Internet.

El listado Emoji 15.0 definitivo será lanzado en septiembre, y entonces sabremos cuáles de estos emojis han sido aceptados y cuáles no. Basándose en el calendario habitual que suele seguir la Emojipedia, los desarrolladores cuentan con que las primeras que incluirán estos nuevos emojis serán las plataformas de Google y Android, probablemente en octubre de 2022. Por otro lado, se espera que a partir de enero del 2023 los nuevos emojis lleguen a Apple, Samsung, Twitter y Facebook. Estas fechas son estimadas, basándose en lo que pasó en años anteriores, tal y como ha indicado la Emojipedia, por lo que podrían cambiar. En otras palabras, algunas plataformas podrían incluir los nuevos emojis mucho más tarde o incluso antes de lo previsto.

Mientras esperamos a que lleguen estas novedades, puedes participar en la encuesta (opens in new tab)de Emojipedia, donde se les pide a los usuarios que voten cuál es el nuevo emoji que más ganas tienen de que llegue (opens in new tab). Por otro lado, en Twitter se está celebrando un torneo (opens in new tab) para elegir el emoji que mejor represente al año 2022.

El emoji más usado

Con el anuncio del nuevo conjunto 15.0 de emojis, la Emojipedia también ha compartido algunas estadísticas interesantes.

Resulta que el uso de emojis ha alcanzado su máximo histórico en 2022. Según los datos de la Emojipedia, el 22% de los tuits incluían al menos un emoji antes de alcanzar el punto álgido en junio de 2022. También revelaron que la cara llorando de la risa (opens in new tab) fue el emoji más utilizado desde 2011, hasta que la cara llorando fuerte (opens in new tab) le quitó el primer puesto en marzo de 2021. Desde entonces, ambos emojis han estado compitiendo por ser el más usado a nivel global, y ahora mismo la cara llorando fuerte (opens in new tab) es la más usada en todo el mundo.