OnePlus Nord N10 2 podría llegar antes de lo esperado

El OnePus Nord N10 5G fue anunciado en octubre de 2020 y salió a la venta en noviembre, pero podría ser que no tengamos que esperar hasta octubre este año para conocer al OnePlus Nord N10 2 (o como se llame el sucesor de este móvil). Decimos esto porque hay varias señales que apuntan a un lanzamiento inminente.

Mukul Sharma (un filtrador con un historial razonable) ha tuiteado que la versión actualizada del OnePlus Nord (aparentemente con el nombre en clave OnePlus Ebba) ha sido certificada en Singapur y en India.

Este tipo de certificaciones normalmente suceden cuando queda muy poco para que un móvil sea lanzado al mercado, lo que nos hace pensar que el nuevo teléfono podría llegar mucho antes de lo esperado, sin que llegue a pasar un año desde que salió su predecesor.

Lamentablemente, no se han publicado más detalles sobre el terminal, pero nos llama la atención que el OnePlus Nord N10 2 no haya sido certificado en otros países, lo que podría significar que solo saldrá a la venta en algunas zonas de Asia, al menos de primeras.

Esto tampoco nos sorprendería, ya que recientemente en India se lanzó el OnePlus 9R, pero no se anunció de forma global. Por lo tanto, podría ser que en el resto del mundo no podamos comprar el OnePlus Nord N10 2.

Aunque en esta última información no se han dado detalles de las especificaciones del nuevo teléfono, previamente el filtrador Steve Hemmerstoffer (que también tiene una reputación respetable), afirmó que el OnePlus Nord N10 2 contaría con una pantalla de 6.49 pulgadas (igual que el Nord N10), una parte trasera de plástico, un marco de metal, un módulo trasero de cámaras triple y un hueco en la pantalla para albergar la selfie.

También sugiere que podría no suponer una gran actualización respecto a su predecesor, en cuyo caso al menos no sería una pérdida tan grande no poder comprarlo. Es posible que el OnePlus Nord 2 sea más interesante, y tal vez llegue por las mismas fechas.

