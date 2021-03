OnePlus 9 Pro: la compañía ha revelado las especificaciones de la pantalla

OnePlus tiene la curiosa costumbre de revelar información de los teléfonos de forma incesante antes de presentarlos oficialmente en el evento, y estos días están en todo lo suyo con el pre-lanzamiento de la serie OnePlus 9: la información no para de llegar. Con el último anuncio ya sabemos todas las características de la pantalla del Pro.

En Twitter, el fundador de OnePlus Pete Lau, publicó una lista de especificaciones de la pantalla del OnePlus 9 Pro. Aunque no nombró el teléfono, está bastante claro que los datos no corresponden al modelo estándar, además, todos sus anuncios se están centrando en el Pro.

Según el tuit de Lau, el OnePlus 9 Pro tendrá una pantalla LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), que es un tipo de tecnología que está especialmente diseñada para reducir el consumo de energía manteniendo una tasa de refresco más alta. LTPO adapta automáticamente esta tasa según lo que se esté haciendo en cada momento, y en el caso del OnePlus 9 Pro, es capaz de variar en un intervalo entre 1Hz y 120Hz.

Además, confirma que tendrá resolución QHD+ (2560x1440 píxeles), tasa de refresco de 120Hz (que significa que la pantalla se actualiza 120 veces por segundo), profundidad de color de 10-bit (que se traduce en un mayor rango de colores que se pueden visualizar), 1300 nits máximos de brillo (que es bastante alto para un teléfono), MEMC ('Motion Estimation, Motion Compensation', que en español sería algo como 'Estimación de Movimiento, Compensación de Movimiento', cuyo resultado es que el movimiento sea más suave y no perdamos nitidez), y HDR 10+ (con lo que los vídeos se verán más brillantes).

Todas estas especificaciones son impresionantes, y también son una buena estrategia de marketing. La pantalla pinta muy bien, pero como siempre tendremos que ponerla a prueba nosotros mismos para asegurarnos.

¿O tal vez no hace falta? Nos llama mucho la atención que todas estas características son prácticamente idénticas a las del Oppo Find X3 Pro, compañía 'hermana' de OnePlus, ¿llevarán exactamente la misma pantalla? Todavía no lo sabemos con seguridad, pero es lo que pasó con el Find X2 Pro and OnePlus 8 Pro.

De ser el caso, podemos adelantar que en nuestro análisis del Oppo Find X3 Pro dijimos que la pantalla era fantástica y que los colores se veían muy vivos y con alto contraste.

Por otro lado, además del tuit de Lau, también nos ha llegado otra información de OnePlus, y es respecto al tiempo de respuesta de la pantalla. Según la compañía, han optimizado esta característica a través de HyperTouch, que permite que el OnePlus 9 sea más receptivo que otras pantallas de 120Hz cuando se juega a juegos compatibles.

Desde el primer momento, HyperTouch será compatible con juegos como el League of Legends, Call of Duty Mobile, PUBG y Brawl Stars, y se irán incluyendo otros títulos gradualmente. ¿Qué nos aportará esto? Pues básicamente, los controles de juego serán más receptivos, minimizando el tiempo de reacción, y aumentando nuestras posibilidades de ganar. Por ejemplo, en un intenso tiroteo en PUBG Mobile, el OnePlus 9 Pro te permitirá abrir el visor de rifle un poco más rápido que otros smartphones.

El evento de presentación de la serie OnePlus 9 es el 23 de marzo, y realmente tenemos curiosidad por ver qué información nueva nos darán, que no sepamos ya.