OnePlus 11 Pro: una nueva filtración nos deja con más preguntas que emoción

Por fin estamos comenzando a escuchar cosas sobre el próximo buque insignia con gran capacidad fotográfica que sustituirá al actual OnePlus 10 Pro (opens in new tab). El prolífico filtrador Steve Hemmerstoffer, también conocido como OnLeaks, ha compartido una hoja de especificaciones del nuevo OnePlus 11 Pro con la web 91Mobiles (opens in new tab), que nos ha permitido ver todos los detalles, liderados por el chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 de próxima generación.

Por supuesto, ya contábamos con que el próximo teléfono de OnePlus (opens in new tab) venga con el mejor procesador de Qualcomm disponible, ya que los chips tope de gama suelen ser una constante y un pilar en los mejores móviles de OnePlus (opens in new tab). Pero nos alegra que parece que van a mejorar el sistema de cámaras de forma significativa.

Ya habíamos escuchado que la marca Hasselblad volvería a la familia OnePlus, y ahora se afirma que el OnePlus 11 Pro vendrá con un fantástico conjunto de cámaras que, además de contar con una cámara principal de 48MP y una cámara ultra gran angular de 50MP, podría venir con una mejora importante en el teleobjetivo, que pasaría de ser de 8MP a ser de 32MP.

Curiosamente, también se indica que la cámara frontal podría venir con menos megapíxeles que los que tenía la del predecesor. El OnePlus 10 Pro cuenta con una cámara selfie de 32MP, pero según los rumores, el OnePlus 11 Pro podría venir con una de 16MP. Por supuesto, no hay que olvidar que la cantidad de megapíxeles no lo es todo a la hora de establecer la calidad de una cámara, ya que hay otros factures que influyen mucho. En otras palabras, si la nueva cámara frontal viniera con menos megapíxeles, pero con una lente de mayor apertura y con un sensor que cuente con píxeles de gran tamaño, eso son cosas que podrían significar una cámara mejor.

En lo que respecta a todas las demás especificaciones, parece que veremos cosas muy parecidas al modelo predecesor. La pantalla volverá a ser de 6.7 pulgadas y contará con una tasa de refresco de 120Hz, y la batería será de 5.000mAh como en el OnePlus 10 Pro. Por último, a los fans de OnePlus les alegrará saber que el popular "Alert Slider" de la compañía (el interruptor para silenciar, poner en vibración y con sonido el móvil) volverá a estar presente.

A OnePlus le gusta apostar por las cámaras en sus móviles Pro

Para OnePlus, ser un Pro en su familia significa tener cámaras superiores. Aunque el último teléfono de la compañía es el OnePlus 10T (opens in new tab), que cuenta con un chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 superior, el OnePlus 10 Pro es el que mantiene las mejores cámaras que la compañía es capaz de ofrecer. El OnePlus 10T cuesta menos, pero viene con algunos recortes, sobre todo en las cámaras.

OnePlus no dotó al OnePlus 10T de los beneficios para las cámaras que aporta su asociación con Hasselblad, pero los rumores parecen seguros de que esta mítica compañía de cámaras volverá a aportar sus conocimientos para el próximo móvil Pro de OnePlus, y estamos contentos de que la compañía pretenda acompañar esto de unos sensores mejores. El sensor de teleobjetivo de 8MP del OnePlus 10 Pro simplemente no estaba a la altura, así que estamos emocionados por ver qué nuevas fotos puede ofrecernos ese nuevo teleobjetivo de 32MP, en caso de que se confirme.

No nos asusta que reduzcan los megapíxeles de la cámara delantera. La mejor cámaras que encontramos en los iPhone (opens in new tab)y los mejores teléfonos Google Pixel consiguen imágenes fantásticas con cámaras de 12MP desde hace años. No hay razón para creer que el cambio de un sensor de 32MP a uno de 16MP sea algo que vaya a suponer una disminución en la calidad de imagen. Solo el tiempo lo dirá.