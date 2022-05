No te lo vas a creer, pero este vídeo no es una grabación sino un renderizado hecho con el Unreal Engine 5

Prepárate para que te vuele la cabeza al ver este nuevo clip colgado en YouTube. De primeras, uno supondría que es una grabación descuidada del andén de una estación de tren realizada con un smartphone, hasta que te das cuenta de que, en realidad, lo que ves es algo generado por ordenador con Unreal Engine 5 (UE5).

Esta escena renderizada de alguien que se pasea por un andén y unas escaleras cercanas, de día y de noche, tiene un aspecto tan realista en cuanto a la renderización y la iluminación que da miedo. No es que sea sorprendente: es impresionante.

El creador señala que el entorno, basado en una estación de tren del mundo real (según el título del vídeo, la estación Etchū-Daimon de Toyama, Japón), se ejecuta en Unreal Engine 5 y se ilumina con Lumen, que es el sistema de iluminación global y reflejos del motor del juego (cuenta con trazado de rayos por software que no necesita una tarjeta gráfica con aceleración por hardware, aunque también hay una implementación por hardware para las GPU Nvidia RTX y AMD RX 6000).

Como te puedes imaginar, hay mucha gente alucinada en la sección de comentarios, con muchos elogios para el UE5.

Una visión realmente impresionante de la potencia del UE5

Tuvimos que ver el vídeo varias veces para asimilarlo, el clip parece demasiado real, sobre todo en las partes de la luz del día, aunque el realismo se ve favorecido sin duda por el efecto del movimiento de la cámara, que da la sensación de que alguien está moviendo la cámara. Como aclara el creador en los comentarios, se trata de una renderización de una escena, en lugar de ejecutarse en tiempo real, por supuesto (como ocurriría si te movieras por un entorno en el juego).

Sin embargo, se ejecuta en tiempo real razonablemente bien (en un PC relativamente modesto, un equipo construido en torno a un Ryzen 7 3700X y una Nvidia RTX 2080) alcanzando entre 30 fotogramas por segundo y 50fps a una resolución de 1440p con la escena diurna. Dicho esto, el creador también observa que la "escena no está optimizada en absoluto y estoy seguro de que se podría mejorar mucho, simplemente no me importaba mucho el rendimiento."

Después de ver esto, obviamente es fácil emocionarse con el tipo de juegos que vamos a experimentar en un futuro no muy lejano, cuando un equipo de desarrollo completo y todos sus recursos aprovechen este tipo de potencia gráfica.

En cuanto a lo que nos depara el futuro en ese sentido, hay un montón de juegos basados en UE5 que están por llegar, y algunos de ellos son AAA. STALKER 2 es un trabajo con Unreal Engine 5, y la próxima entrega de Witcher se creará también con UE5, además de que se está preparando un Tomb Raider para el motor, así como el Redfall (de Arkane).