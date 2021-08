¿No te gustan las nuevas condiciones del servicio de WhatsApp? Puede que no necesites aceptarlas

Cualquier cambio en los términos y condiciones de un servicio suele causar cierta preocupación entre los usuarios, y es lo que pasó de forma destacada cuando WhatsApp anunció que haría ciertas modificaciones en sus políticas de uso. En las semanas posteriores a este anuncio, hubo toda clase de rumores y especulaciones que se extendieron rápidamente.

Los usuarios mostraron su preocupación respecto a si no podrían seguir usando la aplicación si no aceptaban los nuevos términos, o si se les impondrían demasiadas limitaciones. Ahora ya sabemos más detalles sobre estos próximos cambios en las condiciones de WhatsApp, y parece que serán opcionales, pero... ¿qué significa esto realmente?

Las últimas informaciones apuntan a que los miedos de la gente a que sus cuentas desaparecieran si no aceptaban los términos eran infundados. Si bien es cierto que WhatsApp va a actualizar los términos de uso del servicio, estos cambios serán opcionales y solo se aplicarán en circunstancias específicas, concretamente en los chats con cuentas de empresas.

Según unas capturas de pantalla compartidas por WABetaInfo, el mensaje que verán los usuarios al comenzar un chat con una cuenta de empresa dirá algo así:

"Chatea con esta empresa.

WhatsApp ha actualizado recientemente sus términos y políticas de privacidad. Esta empresa utiliza un servicio seguro de la empresa Facebook para administrar los chats. Para chatear con esta empresa, revisa y acepta la actualización de WhatsApp."

Esto difiere mucho de lo que la gente comentaba que pasaría cuando entraran en vigor estos cambios. Básicamente, si no aceptas los nuevos términos, no podrás chatear con las cuentas de empresas. Pero esto también significa que no afectará a los chats habituales con las cuentas personales.

Mucho mejor de lo que esperábamos

Los nuevos cambios crearon mucha controversia porque en un principio parecía que afectarían a todo el mundo en todas las situaciones, por lo que hubo muchas discusiones acerca de las nuevas políticas, así como de su implementación y sus implicaciones... pero todo esto se habló antes de que se lanzaran realmente los nuevos términos. Lo que más disgustó a la gente fue el hecho de que WhatsApp compartiría los datos con Facebook, pero ahora parece que esto solo afectará a un grupo reducido de usuarios.

WhatsApp espera que al aplicar estos cambios únicamente a las cuentas de empresa, la gente aceptará mejor los nuevos términos. Y por lo que hemos podido ver por las reacciones que ha habido hasta ahora, parece que la compañía estaba en lo cierto.

Vía WABetaInfo

Análisis: teniendo en cuenta el feedback

Que las empresas escuchen las opiniones y comentarios de los usuarios es algo que se agradece, y es justo lo que ha hecho WhatsApp en este caso. En una muestra alentadora de atención por parte de una empresa gigantesca, WhatsApp, o su empresa matriz, Facebook, ha prestado atención a las preocupaciones de la gente en lugar de simplemente ignorarlas.

Es muy posible que esta haya sido la intención de la compañía desde el principio, pero sea como sea, aquí lo que importa es el acercamiento que esto supone entre la empresa y los usuarios. En este caso, en vez de comportarse como una gran compañía sin piedad, WhatsApp ha demostrado que la opinión de la gente sí que importa.

Claro está, seguirá habiendo gente que no esté contenta con los nuevos cambios y con el hecho de que tengan que aceptar los nuevos términos para poder chatear con una cuenta de empresa. Pero lo importante realmente es que la función básica de la aplicación, que es comunicarse a nivel social, ha quedado intacta.