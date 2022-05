Netflix fastidió el final de Ozark a los fans: así puedes asegurar tu cuenta a prueba de spoilers lo mejor posible

Spoilers... En una era dominada por el streaming y las redes sociales, cada vez es más difícil evitarlos. Es casi imposible que no te fastidien los giros de la trama, las grandes revelaciones y los cameos que tus series y películas favoritas te tienen preparados, ya que te enteras antes de que te hayas puesto al día.

Las medidas que adoptan los espectadores para evitar estos spoilers son cada vez mayores; desde silenciar los nombres de las series en Twitter, a desconectar las redes sociales del todo para no ver sin querer vídeos, comentarios, reacciones y memes que podrían revelar algo. Esto resulta especialmente difícil a la hora de que no te fastidien el volumen 1 de Stranger Things 4, ya que su duración es tremendamente larga (opens in new tab), por lo que se necesita más tiempo para ver todos los capítulos.

Ahora bien, aunque es inevitable que en las redes sociales hagan spoilers, y no se le puede pedir a la gente que no comente nada solo porque uno todavía no se haya puesto al día, lo que sí que sería razonable es esperar que, al menos la propia plataforma de streaming que ofrece dicha serie, mantuviera sus avances y el material de marketing libres de spoilers...

Pues resulta que, según un nuevo hilo dentro de Reddit, hay mucha gente alterada por lo que ha hecho Netflix con la temporada final de Ozark.

En un hilo iniciado durante el fin de semana (opens in new tab), muchos usuarios han comentado que dos puntos clave de la trama fueron revelados en clips de avance e imágenes que vieron mientras navegaban por la página de inicio de Netflix.

Netflix es muy exigente en cuanto a los clips y las imágenes que coloca en la página de inicio y los cambia constantemente, según el número de espectadores y el aumento de popularidad de los actores. Por ejemplo, cuando se estrenó la cuarta temporada de The Crown, lo único que se veía eran imágenes de Olivia Colman mirando con severidad. Ahora, Emma Corrin está en todas partes, después de su revelador papel de princesa Diana.

Parece que a veces, el ímpetu de Netflix por captar nuevos espectadores, especialmente cuando una serie lleva un tiempo en la plataforma, les puede llevar a desvelar algún punto de la trama, y claro, eso es algo que resulta bastante molesto.

Por suerte, hay una forma de evitar que Netflix te fastidie las sorpresas...

(Image credit: Ink Drop / Shutterstock)

Cómo proteger tu cuenta de Netflix de los spoilers

Hay una manera de desactivar los tráileres y los vídeos desde la configuración de tu cuenta de Netflix para que en la página de inicio de la plataforma solo te salgan imágenes.

Para hacer esto, primero tienes que acceder a "Administrar perfiles" (encontrarás esta opción si pinchas encima de la carita que aparece en la esquina superior derecha). Después, selecciona el perfil para el que quieres configurar el "bloqueo" de vídeos de la página de inicio.

Te saldrán entonces varias opciones. En la parte inferior de esa página, verás una opción llamada "Reproducir automáticamente los avances", que normalmente está activada de forma predefinida. Si pulsas ese interruptor para desplazarlo a la izquierda y desactivarlo, conseguirás el efecto que quieres en todos tus dispositivos.

Entonces, ¿ya me he librado de los spoilers?

Lamentablemente, no. Aunque desactivar los tráileres y los clips de vídeo ayuda mucho, la página de inicio de Netflix sigue contando con imágenes fijas, y según los usuarios, algunas de ellas también muestran spoilers. Por ejemplo, un espectador de la serie Ozark le dijo esto a TechRadar sobre una imagen de Netflix: "...estropeó completamente la temporada final, reveló un punto de la trama importante".

Si Netflix quiere seguir haciendo estas temporadas que estrena en dos partes, como han hecho con Ozark y con Stranger Things 4, entonces tendrán que llevar especial cuidado con el material que muestran en su página de inicio para no fastidiarles la diversión a los suscriptores. Crucemos los dedos...